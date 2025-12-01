Gewinne das Carrera DIGITAL 132 "Race of the Champions"-Set!

Hautnah erleben: Die Formel-1-Duelle zwischen Verstappen und Pérez

Mit dem Carrera DIGITAL 132 „Race of the Champions“-Set können Fans die spannenden Rennmomente zwischen Max Verstappen und Sergio Perez in den eigenen vier Wänden erleben. Auf der 7,3 Meter langen Strecke treffen die detailgetreuen Red Bull Racing RB20 Boliden „M. Verstappen, No.1“ und „S. Perez, No.11“ in actionreichen Kopf-an-Kopf-Duellen aufeinander. Dank der WIRELESS 2.0 Handregler erleben bis zu sechs Rennpiloten maximale Freiheit und präzise Steuerung. Ein Muss für alle Formel-1-Fans, die die Rivalität zwischen Verstappen und Perez hautnah erleben möchten.

Zur Verlosung Wir verlosen 1x1 Carrera-Set DIGITAL 132 "Race of the Champions". Einfach bis zum 01.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€ Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.