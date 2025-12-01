Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne das Carrera DIGITAL 132 "Race of the Champions"-Set!

01.12.2025 Super-Dezember Tür 1

Das Carrera DIGITAL 132 "Race of the Champions"-Set ist ein perfektes Geschenk für jeden Formel-1-Fan, egal ob jung oder alt. Wir verlosen 1 Set!
Das Carrera DIGITAL 132 „Race of the Champions“-Set.  Fotoquelle: Kooperationspartner
Hautnah erleben: Die Formel-1-Duelle zwischen Verstappen und Pérez 
Mit dem Carrera DIGITAL 132 „Race of the Champions“-Set können Fans die spannenden Rennmomente zwischen Max Verstappen und Sergio Perez in den eigenen vier Wänden erleben. Auf der 7,3 Meter langen Strecke treffen die detailgetreuen Red Bull Racing RB20 Boliden „M. Verstappen, No.1“ und „S. Perez, No.11“ in actionreichen Kopf-an-Kopf-Duellen aufeinander. Dank der WIRELESS 2.0 Handregler erleben bis zu sechs Rennpiloten maximale Freiheit und präzise Steuerung. Ein Muss für alle Formel-1-Fans, die die Rivalität zwischen Verstappen und Perez hautnah erleben möchten.

Zur Verlosung

Wir verlosen 1x1 Carrera-Set DIGITAL 132 "Race of the Champions". Einfach bis zum 01.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

