Gewinne ein Filmplakat von "Charlie und die Schokoladenfabrik"

14.11.2025 Verlosung

Gewinne ein Filmplakat von "Charlie und die Schokoladenfabrik"

Unter Tim Burtons Regie entführt die Verfilmung des gleichnamigen Buchklassikers von Roald Dahl das Publikum in die zuckersüße Traumwelt eines exzentrischen Schokoladenfabrikanten. Wir verlosen 2 Filmplakate!
Das Filmplakat zu "Charlie und die Schokoladenfabrik"
Das Filmplakat zu "Charlie und die Schokoladenfabrik" Fotoquelle: Kooperationspartner

Wonka, selbst in höchst skurrilen Familienverhältnissen groß geworden, startet ein weltweites Gewinnspiel, um einen Erben für sein Schokoladenimperium zu finden. Fünf glückliche Gewinner, darunter auch der kleine Charlie, der mit seiner verarmten Familie im Schatten von Wonkas wundersamer Fabrik wohnt, erhalten durch "Goldene Tickets", die sie in ihren Wonka-Schokoladenriegeln finden, die einmalige Chance zu einer Führung durch die legendäre Schokoladenfabrik, die seit 15 Jahren kein Fremder mehr betreten hat. Von den erstaunlichen Erlebnissen völlig überwältigt, dringt Charlie immer tiefer in Wonkas fantastisch süßes Reich ein...

Im Rahmen der Best of Cinema-Reihe gibt es am 2. Dezember nun die einmalige Gelegenheit, Burtons Leinwandhighlight erneut im Kino zu erleben. Einen Vorgeschmack bietet der Trailer:

Zur Verlosung

Wir verlosen 2  Filmplakate von "Charlie und die Schokoladenfabrik". Einfach bis zum 21.11.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Filmplakat von "Charlie und die Schokoladenfabrik"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns

