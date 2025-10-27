Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

Mit ein bisschen Glück wandert ein Megagehalt i.H.v. 1.000€ pro Monat ein Jahr lang auf Ihr Konto!
Gesamtwert:12.000€!
TEILNAHMESCHLUSS: 27.2.2026
Oder Sie entscheiden sich für 10.000€ sofort!
A) 1.000€ jeden Monat ein Jahr lang auf Ihr Konto!
01378 / 901 712* und nennen Sie das Kennwort Gehalt12 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt12 + Name + Ihre Adresse an 99699*
*0,50 Euro/Anruf, 0,50 Euro/SMS
B) 10.000€ sofort!
01378 / 901 710* und nennen Sie das Kennwort Gehalt10 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt10 + Name + Ihre Adresse an 99699*
*0,50 Euro/Anruf, 0,50 Euro/SMS
C) 500€ jeden Monat zwei Jahre lang auf ihr Konto!
01378 / 901 724* und nennen Sie das Kennwort Gehalt24 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt24 + Name + Ihre Adresse an 99699*
*0,50 Euro/Anruf, 0,50 Euro/SMS
Nicht jeder Anruf oder jede SMS führt automatisch zur Gewinnspielmöglichkeit. Nähere Informationen finden Sie hier: prisma.de/teilnahmebedingungen. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz
Mit unserem Newsletter "HALLO! Wochenende" hast du jede Woche aufs Neue die Chance, spannende und vielfältige Preise zu gewinnen. Jetzt abonnieren!
E-Mail-Adresse:
Es scheint, als wäre Deine E-Mail-Adresse nicht korrekt. Aber das ist kein Problem!
Versuche es einfach nochmal:
In Kürze erhältst Du eine E-Mail von uns, in der Du Deine Anmeldung bestätigen musst.
Danach erhältst Du ab sofort unseren Newsletter.