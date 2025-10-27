Home Magazin Gewinnspiele

Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

27.10.2025 Gewinnspiel

Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

Genießen Sie finanzielle Sorgenfreiheit – mit unserem Mega-Gehalt!
Geldscheine.
Jetzt Mega-Gehalt gewinnen! Fotoquelle: GettyImages / Peter Dazeley

Mit ein bisschen Glück wandert ein Megagehalt i.H.v. 1.000€ pro Monat ein Jahr lang auf Ihr Konto!
Gesamtwert:12.000€!
TEILNAHMESCHLUSS: 27.2.2026
Oder Sie entscheiden sich für 10.000€ sofort!

A) 1.000€ jeden Monat ein Jahr lang auf Ihr Konto!
01378 / 901 712* und nennen Sie das Kennwort Gehalt12 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt12 + Name + Ihre Adresse an 99699*
*0,50 Euro/Anruf, 0,50 Euro/SMS

B) 10.000€ sofort!
01378 / 901 710* und nennen Sie das Kennwort Gehalt10 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt10 + Name + Ihre Adresse an 99699*
*0,50 Euro/Anruf, 0,50 Euro/SMS

C) 500€ jeden Monat zwei Jahre lang auf ihr Konto!
01378 / 901 724* und nennen Sie das Kennwort Gehalt24 oder schicken Sie eine SMS mit Gehalt24 + Name + Ihre Adresse an 99699*
*0,50 Euro/Anruf, 0,50 Euro/SMS

Nicht jeder Anruf oder jede SMS führt automatisch zur Gewinnspielmöglichkeit. Nähere Informationen finden Sie hier: prisma.de/teilnahmebedingungen. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz

