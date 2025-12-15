Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne 100 Euro Weihnachtsgeld!

15.12.2025 Super-Dezember Tür 15

Gewinne 100 Euro Weihnachtsgeld!

Weihnachten ist die Zeit der Feiertage und Feste, für viele aber auch mit hohen Ausgaben verknüpft. Damit Ihr euch beim Geschenkekauf und dem Weihnachtsessen keine finanziellen Sorgen machen müsst, verlosen wir 3x100 Euro.
Unterschiedliche Euro-Geldscheine
Jetzt ein Startkapital für 2026 sichern! Fotoquelle: picture alliance / pressefoto_korb | Micha Korb

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x100 Euro. Einfach bis zum 15.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

Weihnachtsgeld
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne einen digitalen Bilderrahmen von Aura Aspen!

Super-Dezember Tür 14
Der digitale Bilderrahmen von von Aura Aspen

Gewinne das Gewürz-Set "Weltenbummler" von BESSER IM GLAS!

Super-Dezember Tür 13
Das Gewürz-Set "Weltenbummler"

Gewinne den Film "Dangerous Animals" auf DVD!

Verlosung
Das Cover der DVD "Dangerous Animals"

Gewinne eine Kaffeemaschine von CoffeeB!

Super-Dezember Tür 12
Die Kaffeemaschine Globe von CoffeeB

Gewinne ein Achtsamkeitstagebuch oder einen Inspirationskalender!

Super-Dezember Tür 11
Drei Achtsamkeitstagebücher und ein Inspirationskalender

Gewinne "Ehrlich Brothers - Escape the House of Magic" von Ravensburger!

Super-Dezember Tür 10
"Ehrlich Brothers - Escape the House of Magic" von Ravensburger

Gewinne einen ZURU XSHOT Insanity Rage Fire Blaster!

Super-Dezember Tür 9
Der X-SHOT Insanity Rage Fire Blaster

Startkapital sichern!

Gewinnspiel
Unterschiedliche Euro-Geldscheine

Das große prisma-Weihnachtsgewinnspiel

Gewinnspiel
Der Feldberger Hof im Winter.

Gewinne einen 50-Euro-Einkaufsgutschein für Filialen von Netto Marken-Discount!

Super-Dezember Tür 8
Ein Einkaufsgutschein von Netto

Gewinne einen tatort-Kaffeebecher!

Super-Dezember Tür 7
Ein tatort-Kaffeebecher

Gewinne ein RADIO ONE von Teufel!

Super-Dezember Tür 6
Das RADIO ONE in schwarz von Teufel