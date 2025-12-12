Gewinne eine Kaffeemaschine von CoffeeB!

CoffeeB verfügt über sämtliche Annehmlichkeiten herkömmlicher Kapselsysteme und garantiert besten Kaffeegenuss – ohne Abfall zu verursachen. Wie der Kaffee selbst ist auch die Schutzschicht natürlichen Ursprungs und somit vollständig gartenkompostierbar. Komplettiert wird das System durch die CoffeeB «Globe» Kaffeemaschine mit patentierter Brühtechnologie.

Die Nachhaltigkeit von CoffeeB geht über die Gartenkompostierbarkeit der Coffee Balls hinaus: Die Maschine arbeitet sehr energieeffizient – und schaltet sich zudem nach einer Minute automatisch aus. Sie besteht aus bis zu 34% recycelten Materialien und dank einer modularen Maschinenkonstruktion können einzelne Komponenten ausgetauscht oder repariert werden. Weitere Infos unter coffeeb.com

