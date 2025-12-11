Gewinne ein Achtsamkeits-Tagebuch oder einen Inspirationskalender!

Honigperlen: Mit 53 bestärkenden Affirmationen beschert der GU Wochen-Abreißkalender „Honigperlen“ ein Jahr voller positiver Botschaften. Basierend auf dem erfolgreichen gleichnamigen Buch und Blog der Schriftstellerin und Mentaltrainerin Melanie Pignitter, zeigt der Kalender, wie sich vermeintlich schlechte Dinge des Lebens bei näherer Betrachtung in „Honigperlen“ verwandeln können. Die chronische Schmerzerkrankung der Schriftstellerin und ihr mentales Training, um die eigene Lebensfreude zurückzugewinnen, inspirieren den Kalender und seine Botschaft.
thank me – 10 Minutes Daily Wellbeing: Glücklichsein kann geübt werden: Mit dem Tagebuch „thank me – 10 Minutes Daily Wellbeing“ wird der Fokus auf Achtsamkeit, Lebensfreude und Glück gerichtet. Das tägliche Ausfüllen des Journals hilft, den Blick auf Fortschritte und das Gute im Leben zu wenden.
thank me – 10 Minutes Daily Selfcare: Zu mehr Ruhe, Leichtigkeit und Selbstachtung ermutigt das Tagebuch „thank me – 10 Minutes Daily Selfcare“. Nur ein paar Minuten Selbstreflexion können dabei helfen, den Fokus auf die persönlichen Fortschritte des eigenen psychischen sowie physischen Wohlbefindens zu lenken.
thank me – 10 Minutes Daily Budgeting: Bei der persönlichen Budgetplanung ist das Tagebuch „thank me – 10 Minutes Daily Budgeting“ ein kleiner Helfer. Das Niederschreiben schafft bessere Übersicht sowie Planbarkeit für die eigenen Finanzen und hilft, Ausgaben und Ziele im Blick zu behalten. So können die Sparziele im neuen Jahr eingehalten werden.
Wir verlosen einen Kalender Honigperlen und je ein Achtsamkeitstagebuch thank me – 10 Minutes Daily Wellbeing, thank me – 10 Minutes Daily Selfcare, thank me – 10 Minutes Daily Budgeting. Einfach bis zum 11.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.
Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS.
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.
Mit unserem Newsletter "HALLO! Wochenende" hast du jede Woche aufs Neue die Chance, spannende und vielfältige Preise zu gewinnen. Jetzt abonnieren!
E-Mail-Adresse:
Es scheint, als wäre Deine E-Mail-Adresse nicht korrekt. Aber das ist kein Problem!
Versuche es einfach nochmal:
In Kürze erhältst Du eine E-Mail von uns, in der Du Deine Anmeldung bestätigen musst.
Danach erhältst Du ab sofort unseren Newsletter.