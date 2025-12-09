Gewinne einen ZURU XSHOT Insanity Rage Fire Blaster!

Unglaubliche Action mit dem ZURU XSHOT Insanity Rage Fire! Der motorisierte Rage Fire Blaster ist mit einem Stativ ausgestattet. Er kommt mit einer großen Menge an Zubehör. Mit den Air Pocket Technologie Darts trifft er Ziele in bis zu 27 Metern. Kombiniere den Motorized Rage Fire mit anderen Blastern aus der Insanity-Reihe wie den Clip Mania oder den Smoking Barrel, um einen epischen Blaster zu erschaffen!

Alle Produkte sind im Handel erhältlich, u. a. bei Smyths Toys, Rofu und online. Weitere Informationen rund um die Produkte von ZURU unter www.zurutoys.com/de

Zur Verlosung Wir verlosen 4x1 ZURU XSHOT Insanity Rage Fire im Wert von je 70 Euro. Einfach bis zum 09.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€ Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.