Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne einen ZURU XSHOT Insanity Rage Fire Blaster!

09.12.2025 Super-Dezember Tür 9

Gewinne einen ZURU XSHOT Insanity Rage Fire Blaster!

Der ZURU XSHOT Insanity Rage Fire kombiniert Motorpower, Zubehör und Präzision für Blaster-Action. Wir verlosen 4 Blaster!
Der X-SHOT Insanity Rage Fire Blaster
Der ZURU X-SHOT Insanity Rage Fire Blaster Fotoquelle: ZURU

Unglaubliche Action mit dem ZURU XSHOT Insanity Rage Fire! Der motorisierte Rage Fire Blaster ist mit einem Stativ ausgestattet. Er kommt mit einer großen Menge an Zubehör. Mit den Air Pocket Technologie Darts trifft er Ziele in bis zu 27 Metern. Kombiniere den Motorized Rage Fire mit anderen Blastern aus der Insanity-Reihe wie den Clip Mania oder den Smoking Barrel, um einen epischen Blaster zu erschaffen!

Alle Produkte sind im Handel erhältlich, u. a. bei Smyths Toys, Rofu und online. Weitere Informationen rund um die Produkte von ZURU unter www.zurutoys.com/de

Zur Verlosung

Wir verlosen 4x1 ZURU XSHOT Insanity Rage Fire im Wert von je 70 Euro. Einfach bis zum 09.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

ZURU XSHOT Insanity Rage Fire
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Startkapital sichern!

Gewinnspiel
Unterschiedliche Euro-Geldscheine

Das große prisma-Weihnachtsgewinnspiel

Gewinnspiel
Der Feldberger Hof im Winter.

Gewinne einen 50-Euro-Einkaufsgutschein für Filialen von Netto Marken-Discount!

Super-Dezember Tür 8
Ein Einkaufsgutschein von Netto

Gewinne einen tatort-Kaffeebecher!

Super-Dezember Tür 7
Ein tatort-Kaffeebecher

Gewinne ein RADIO ONE von Teufel!

Super-Dezember Tür 6
Das RADIO ONE in schwarz von Teufel

Gewinne die Komödie "Bride Hard" auf DVD!

Verlosung
Das Cover der DVD "Bride Hard"

Gewinne klangvolle Weihnachtsmomente mit dem Sonos Era 100 im Wert von 229 Euro!

Super-Dezember Tür 5
Der Smart Speaker Sonos Era 100 in schwarz

Gewinne CHANTRÉ Weinbrand mit edlen Gläsern!

Super-Dezember Tür 4
Eine Flasche CHANTRÉ Weinbrand

Gewinne einen Gutschein für den Kreativbedarf plus ein Spezialitäten-Paket von Ferrero!

Super-Dezember Tür 3
Süßigkeiten von Ferrero

Gewinne den Springbrunnengarten von LEGO®!

Super-Dezember Tür 2
Der Springbrunnengarten von LEGO

Das große prisma Weihnachts-Gewinnspiel

Sonder-Verlosung 2025
Die Gewinne des Weihnachts-Gewinnspiels von prisma.

Gewinne das Carrera DIGITAL 132 "Race of the Champions"-Set!

Super-Dezember Tür 1
Die Verpackung und die aufgebaute Carrera Bahn "Race of the Champions"