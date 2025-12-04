Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne CHANTRÉ Weinbrand mit edlen Gläsern!

04.12.2025

Die anstehenden Fest- und Feiertage laden nicht nur ein, Zeit mit den Liebsten zu verbringen, sondern auch dazu, sich zu verwöhnen. Wir verlosen drei Sets mit je einer Flasche Chantré Weinbrand und zwei edlen Gläsern.
Eine Flasche CHANTRÉ Weinbrand
Ein CHANTRÉ-Glas
Die anstehenden Fest- und Feiertage laden nicht nur ein, Zeit mit den Liebsten zu verbringen, sondern auch dazu, sich zu verwöhnen. CHANTRÉ, Deutschlands erfolgreichster Weinbrand, ist daher der perfekte Begleiter für diese stimmungsvollen Momente. Ob in gemütlicher Runde mit Freunden oder der Familie, oder zu zweit als kleiner Verwöhnmoment – CHANTRÉ steht für genussvolle Auszeiten und eine unverwechselbare Weichheit. Apropos Schenken: CHANTRÉ ist das ideale Geschenk für jede*n, der außergewöhnlich weichen Weinbrand-Genuss zu schätzen weiß. Die passenden Rezeptideen für Cocktails, Longdrinks und Heißgetränke sowie weitere Informationen gibt es auf chantre.de und auf unseren Social Media-Kanälen.

Wir verlosen drei Sets mit je einer Flasche CHANTRÉ Weinbrand und zwei edlen Gläsern. Einfach bis zum 04.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

