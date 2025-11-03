Home Magazin Gewinnspiele

Verlosung: Harry Potter in Hamburg erleben

03.11.2025 Verlosung

Harry Potter in Hamburg erleben

Erleben Sie J.K. Rowlings magisches Universum live im Theater am Großmarkt in Hamburg mit dem Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind". Gewinnen Sie Tickets!
Eine Szene aus dem Harry Potter Musical in Hamburg.
Gewinnen Sie jetzt Tickets für "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg! Fotoquelle: Manuel Harlan

Einsteigen, bitte! Nächste Station: Hogwarts – und zwar mitten in Hamburg im Theater am Großmarkt. Dort ist mit „Harry Potter und das verwunschene Kind“ J.K. Rowlings magisches Universum als einzigartiges Theaterstück live zu erleben. Harry Potter ist mittlerweile Angestellter im Zaubereiministerium, Ehemann und Vater von drei Kindern. Als sein Sohn Albus Severus Potter sich zum ersten Mal auf die Reise nach Hogwarts macht, erleben er und sein neuer Freund Scorpius Malfoy eine atemberaubende Geschichte voller Magie und unerwarteter Wendungen. Um ihnen zu helfen, stürzen sich auch die drei altbekannten Freunde Harry, Ron und Hermine in ein neues, aufregendes Abenteuer. Denn: Das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet…
www.harry-potter-theater.de

Verlosung:
prisma und ATG Entertainment verlosen dreimal je zwei Tickets inklusive Lounge-Zugang für „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg.
Einfach bis zum 14.11.2025 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70+ Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

