Gewinne ein PocketBook in einer Sonderedition inkl. 20 Euro Shop-Guthaben!

Der PocketBook Era Color eröffnet mit seinem 7-Zoll E Ink Kaleido™ 3-Farbdisplay eine neue Dimension des digitalen Lesens: Comics, Mangas, Magazine und Sachbücher erwachen darin in brillanten Farben zum Leben – natürlich augenschonend und blendfrei. Die hohe Schwarz-Weiß-Auflösung sorgt für gestochen scharfe Texte und höchsten Lesekomfort.

Auch optisch setzt der E-Reader ein Zeichen: In den limitierten Fashion Editionen ist der Era Color sowohl im exklusiven Farbton Smoky Beige kombiniert mit einer stilvollen Flip-Schutzhülle im ikonischen DKNY-Design erhältlich, als auch im exklusiven Farbton Sunset Copper inklusive einer Flip-Schutzhülle im Design von Karl Lagerfeld. Die Hülle schützt das Gerät zuverlässig, aktiviert beim Öffnen und Schließen automatisch die Sleep-Cover-Funktion und sorgt dank Magnetverschluss für sicheren Halt. Gleichzeitig bleibt das elegante Design des E-Readers perfekt in Szene gesetzt.

Zur Verlosung Wir verlosen 1x1 Pocketbook "Era Color: Fashion Edition mit DKNY-Cover" & 1x1 Pocketbook "Era Color: Fashion Edition mit Karl Lagerfeld Cover" mit je 20 Euro Shop-Guthaben. Einfach bis zum 21.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€ Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.