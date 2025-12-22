Der große prisma Silvesterkracher

10x Wein von der Ahr Das Weingut Burggarten im Ahrtal wird bereits in vierter Generation von Familie Schäfer betrieben. Früh- und Spätburgunder, Grauer und Weißer Burgunder sowie Chardonnay bringen eine spannende Vielfalt in das Sortiment. Verlost werden zehn Weinpakete mit jeweils drei Flaschen.www.weingut-burggarten.de

2x Topfset von WMF Fisch passt wunderbar zu Silvester, aber auch zu vielen weiteren Anlässen. Zum Beispiel Alaska Seelachs, Kabeljau oder Scholle. Für die Zubereitung verlosen wir zwei hochwertige Topfsets von WMF. Wer noch Rezepte sucht, findet auf der Alaskaseafood-Homepage zahlreiche Vorschläge. www.alaskaseafood.de

1x Urlaub an der Ostsee Verbringen Sie einen Kurzurlaub am Meer auf der sonnigen Ostseeinsel Usedom. Wir verlosen zwei Übernachtungen im stilvollen Seetelhotel Ostseehotel Ahlbeck für zwei Personen im Doppelzimmer Meerseite, inklusive Frühstück und feinem Abendessen im Hotelrestaurant Dünenblick. www.seetel.de/ostseehotel-ahlbeck

