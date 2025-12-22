Home Magazin Gewinnspiele

Der große prisma Silvesterkracher

22.12.2025 Verlosung

Der große prisma Silvesterkracher

Machen Sie sich doch zum Jahresende selbst eine Freude und nehmen Sie an unserer Silvesterverlosung teil. Wählen Sie die entsprechende Rufnummer bis zum 2. Januar 2026. prisma wünscht Ihnen viel Glück!
Ein Topf-Set, ein Hotel und drei Weinflaschen
Der große prisma Silvesterkracher Fotoquelle: Kooperationspartner

10x Wein von der Ahr

Das Weingut Burggarten im Ahrtal wird bereits in vierter Generation von Familie Schäfer betrieben. Früh- und Spätburgunder, Grauer und Weißer Burgunder sowie Chardonnay bringen eine spannende Vielfalt in das Sortiment. Verlost werden zehn Weinpakete mit jeweils drei Flaschen.www.weingut-burggarten.de

01378 / 900 310* oderSMS mit prisma10 +Ihre Adresse an 99699** 
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

2x Topfset von WMF

Fisch passt wunderbar zu Silvester, aber auch zu vielen weiteren Anlässen. Zum Beispiel Alaska Seelachs, Kabeljau oder Scholle. Für die Zubereitung verlosen wir zwei hochwertige Topfsets von WMF. Wer noch Rezepte sucht, findet auf der Alaskaseafood-Homepage zahlreiche Vorschläge. www.alaskaseafood.de

01378 / 900 311* oder SMS mit prisma11 + Ihre Adresse an 99699**
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

1x Urlaub an der Ostsee

Verbringen Sie einen Kurzurlaub am Meer auf der sonnigen Ostseeinsel Usedom. Wir verlosen zwei Übernachtungen im stilvollen Seetelhotel Ostseehotel Ahlbeck für zwei Personen im Doppelzimmer Meerseite, inklusive Frühstück und feinem Abendessen im Hotelrestaurant Dünenblick. www.seetel.de/ostseehotel-ahlbeck

01378 / 900 312* oder SMS mit prisma12 + Ihre Adresse an 99699**
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

