Gewinne die Mona Lisa von LEGO®!

Kunstliebhaber erwartet ein ebenso fesselndes wie freudenreiches Projekt, wenn sie diese kühne Interpretation von Leonardo da Vincis Kunstwerk allein oder zusammen mit Freunden zusammenfügen.
Dieses Kunstwerk zum Aufhängen ist eine tolle Geschenkidee für Männer und Frauen, die Kunst lieben, und eine fantastische Belohnung für dich selbst. Das Gemälde ist in einem „blaueren“ Farbton dargestellt, um die Farben widerzuspiegeln, die da Vinci vor mehr als 500 Jahren benutzt hat, die jedoch im Laufe der Zeit etwas ausgeblichen sind. Die Teile, die mit Mona Lisas berühmten Augen bedruckt sind, können durch unbedruckte Teile ersetzt werden, um das Werk abstrakter wirken zu lassen.
Wir verlosen 1x1 Lego-Set "Mona Lisa". Einfach bis zum 19.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender
Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS.
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.
