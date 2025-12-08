Startkapital sichern!

1000 € jeden Monat 3 Monate lang auf Ihr Konto = 3.000 € (gesamt)
01378 / 901 703* und nennen Sie das Kennwort Start03 oder schicken Sie eine SMS mit Start03 + Ihre Adresse an 99699*
Teilnahmeschluss: 27.12.2025
* 0,50 Euro/Anruf, 0,50 Euro/SMS
Nicht jeder Anruf oder jede SMS führt automatisch zur Gewinnspielmöglichkeit. Nähere Informationen finden Sie hier: prisma.de/teilnahmebedingungen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz
Mit unserem Newsletter "HALLO! Wochenende" hast du jede Woche aufs Neue die Chance, spannende und vielfältige Preise zu gewinnen. Jetzt abonnieren!
E-Mail-Adresse:
Es scheint, als wäre Deine E-Mail-Adresse nicht korrekt. Aber das ist kein Problem!
Versuche es einfach nochmal:
In Kürze erhältst Du eine E-Mail von uns, in der Du Deine Anmeldung bestätigen musst.
Danach erhältst Du ab sofort unseren Newsletter.