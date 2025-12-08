Home Magazin Gewinnspiele

Startkapital sichern!

08.12.2025 Gewinnspiel

Startkapital sichern!

Jetzt ein Startkapital für 2026 sichern!
Unterschiedliche Euro-Geldscheine
Jetzt ein Startkapital für 2026 sichern! Fotoquelle: picture alliance / pressefoto_korb | Micha Korb

1000 € jeden Monat 3 Monate lang auf Ihr Konto = 3.000 € (gesamt)

01378 / 901 703* und nennen Sie das Kennwort Start03 oder schicken Sie eine SMS mit Start03 + Ihre Adresse an 99699*

Teilnahmeschluss: 27.12.2025

* 0,50 Euro/Anruf, 0,50 Euro/SMS
Nicht jeder Anruf oder jede SMS führt automatisch zur Gewinnspielmöglichkeit. Nähere Informationen finden Sie hier: prisma.de/teilnahmebedingungen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz

