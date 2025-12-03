Gewinne einen Gutschein für den Kreativbedarf plus ein Spezialitäten-Paket von Ferrero!

Genuss und Kreativität gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu. Ferrero verbindet beides mit stimmungsvollen DIY-Ideen rund um Ferrero Rocher, Mon Chéri, Ferrero Küsschen und Raffaello. Ob Adventskalender und -kränze, stilvolle Wand- und Tischdeko oder festliche Geschenkverpackungen – die Inspirationen sind einfach nachzubasteln und groß in der Wirkung.

Ein Hingucker: der funkelnde Stern aus Papprollen. Gold besprüht, sternförmig angeordnet und mit einem Ferrero Rocher veredelt sorgt er für besinnliche Stimmung. Ebenso kreativ: Der raffinierte Adventskalender in Tannenbaumform bringt Tag für Tag das große Fest etwas näher. Die Tischdekoration erhält mithilfe von Minigugelhupfen ein wirkungsvolles Upgrade – mit Blickfanggarantie und süßen Überraschungen. Die Step-by-Step-Anleitungen, Bastelschablonen und viele weitere Inspirationen warten auf kreativ-mit-ferrero.de

Zur Verlosung Wir verlosen einen Gutschein für den Kreativbedarf plus ein Spezialitäten-Paket von Ferrero. Einfach bis zum 03.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€ Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.