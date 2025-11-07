Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne Kinokarten zu "Rote Sterne überm Feld" & das Buch "Adlergestell"

07.11.2025 Verlosung

Gewinne Kinokarten zu "Rote Sterne überm Feld" & das Buch "Adlergestell"

Ein im Moor gefundenes Skelett stellt ein Dorf auf den Kopf. Tine sucht die Wahrheit – und merkt, wie die Geschichte in ihr eigenes Leben greift. Wir verlosen Kinotickets & ein Buch der Regisseurin!
Kinokarten zu "Rote Sterne überm Feld" & das Buch "Adlergestell"
Kinokarten zu "Rote Sterne überm Feld" & das Buch "Adlergestell" Fotoquelle: Kooperationspartner

Zum Film: Mitten in der ostdeutschen Provinz wird ein wohlkonserviertes Skelett aus dem Moor gezogen. Tine und das Dorf spekulieren: Wer könnte das gewesen sein? Ein desertierter Wehrmachtssoldat? Ein verzweifelter LPGler? Der ominöse 3. Mann vom BND? Es entspinnt sich ein historisches Rätsel, in dem das letzte deutsche Jahrhundert im Heute eines Landstrichs aufscheint. Tine fragt sich: Was geht mich das an? Bis sie am eigenen Leib erfährt, wie sich die Geschichte in ihr Leben mischt.

Zum Buch: Die Regisseurin des Films, Laura Laabs, hat außerdem den Roman „Adlergestell“ veröffentlicht – eine Geschichte über drei Mädchen am Stadtrand, die mit den süßen Versprechen der Nachwendezeit aufwachsen und schließlich mit der Ernüchterung des real existierenden Kapitalismus konfrontiert werden.

Zur Verlosung

Wir verlosen 2 Pakete bestehend aus je 2 Kinokarten für den Film "Rote Sterne überm Feld" & je einem Buch "Adlergestell". Einfach bis zum 14.11.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Kinokarten "Rote Sterne überm Feld" & Buch "Adlergestell"
