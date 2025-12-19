Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne "The Unholy Trinity" auf DVD!

19.12.2025 Verlosung

Gewinne "The Unholy Trinity" auf DVD!

Nach der Hinrichtung seines Vaters schwört Henry Rache. Seine Suche führt ihn in die Stadt Trinity, wo Gewalt und Intrigen aufeinandertreffen. Wir verlosen 3 DVDs!
Das DVD-Cover von "The Unholy Trinity"
Das DVD-Cover von "The Unholy Trinity" Fotoquelle: Kooperationspartner

Der Wilde Westen in den 1870er Jahren. Der verurteilte Isaac Broadway wird gehängt. Kurz vor seinem Tod ruft er seinem Sohn Henry zu, er solle jeden Mann töten, der ihm ein Verbrechen angehängt hat, dass er nicht begangen habe. Daraufhin reist Henry mit seinem Racheplan in die abgelegene Stadt Trinity, wo er Zeuge des Showdowns zwischen Sheriff Gabriel und Revolverheld Christopher wird...

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x1 DVD von "The Unholy Trinity". Einfach bis zum 26.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

DVD "The Unholy Trinity"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns

