Gewinne "The Unholy Trinity" auf DVD!

Der Wilde Westen in den 1870er Jahren. Der verurteilte Isaac Broadway wird gehängt. Kurz vor seinem Tod ruft er seinem Sohn Henry zu, er solle jeden Mann töten, der ihm ein Verbrechen angehängt hat, dass er nicht begangen habe. Daraufhin reist Henry mit seinem Racheplan in die abgelegene Stadt Trinity, wo er Zeuge des Showdowns zwischen Sheriff Gabriel und Revolverheld Christopher wird...
Wir verlosen 3x1 DVD von "The Unholy Trinity". Einfach bis zum 26.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
Mit unserem Newsletter "HALLO! Wochenende" hast du jede Woche aufs Neue die Chance, spannende und vielfältige Preise zu gewinnen. Jetzt abonnieren!
E-Mail-Adresse:
Es scheint, als wäre Deine E-Mail-Adresse nicht korrekt. Aber das ist kein Problem!
Versuche es einfach nochmal:
In Kürze erhältst Du eine E-Mail von uns, in der Du Deine Anmeldung bestätigen musst.
Danach erhältst Du ab sofort unseren Newsletter.