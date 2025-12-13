Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne das Gewürz-Set "Weltenbummler" von BESSER IM GLAS!

13.12.2025 Super-Dezember Tür 13

BESSER IM GLAS hat 9 exotische Geschmackserlebnisse im "Weltenbummler" Gewürz-Set zusammengestellt, mit besten Rohstoffen und in BIO-Qualität. Die Gläser können auch nachhaltig wieder befüllt werden. Wir verlosen 5 Sets!
Das Gewürz-Set "Weltenbummler"
Mit 9 Gewürzen um die Welt. "Unsere Weltreise ist perfekt für die maximale Geschmacks-Vielfalt. Zauberhafte indische Küche mit unserem Kokos Mango Curry oder ab sofort die beste Wok-Pfanne selbst machen - Mit der großen Weltreise bist du für alles bereit!" Weitere Infos unter besserimglas.de

Das Gewürz-Set "Weltenbummler" von BESSER IM GLAS enthält die BIO Einzelgewürze:

  • Kokos Mango Curry (30g)
  • Wok Talent (25g)
  • Feta Liebe (45g)
  • Creamy Curry (61g)
  • Pizza Liebe (27g)
  • Aglio e Olio (45g)
  • Avocado Liebe (49g)
  • Spicy Rainbow (33g)
  • Minty Chicken (45g)

Wir verlosen 5x1 ein "Weltenbummler"-Set im Wert von je 50 Euro. Einfach bis zum 13.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz.

