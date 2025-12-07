Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne einen tatort-Kaffeebecher!

07.12.2025 Super-Dezember Tür 7

Dein Morgen verdient mehr Spannung: Der tatort-Kaffeebecher ist das perfekte Accessoire für Krimi-Liebhaber. Wir verlosen 3 Becher!
Statt eines bahnbrechenden Fahrrads wartet bei der Präsentation des neuen "First Bike" der traditionsreichen Münsteraner Manufaktur Hobrecht & Hobrecht eine eisige Überraschung: In der feierlich enthüllten Transportkiste liegt nicht das angebliche Wunderwerk der Technik, sondern der schockgefrostete Körper von Albrecht Hobrecht. Für Kommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne beginnt damit ein Fall, der weit in die Vergangenheit einer scheinbar angesehenen Unternehmerfamilie führt.

Zwischen Erfinderstolz, Neid und alten Verletzungen stoßen die Ermittler auf ein Geflecht aus Lügen und verdrängten Wahrheiten. Während Boerne im Obduktionssaal auf verstörende Details stößt, verstrickt sich Thiel immer tiefer in die Rivalitäten der Hobrechts – und entdeckt, dass fast jedes Familienmitglied ein Motiv gehabt hätte. Als auch Staatsanwältin Klemm ungewöhnlich stark in den Fall involviert ist, wird klar: Hier geht es um mehr als Mord. Es geht um ein Geheimnis, das den Mythos einer ganzen Familie – und vielleicht sogar die Geschichte des Fahrrads – zu Fall bringen könnte.
Der "Tatort – Die Erfindung des Rades" läuft am 7. Dezember um 20.15 Uhr in der ARD.

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x1 tatort-Kaffeebecher. Einfach bis zum 07.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

