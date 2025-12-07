Gewinne einen tatort-Kaffeebecher!

Statt eines bahnbrechenden Fahrrads wartet bei der Präsentation des neuen "First Bike" der traditionsreichen Münsteraner Manufaktur Hobrecht & Hobrecht eine eisige Überraschung: In der feierlich enthüllten Transportkiste liegt nicht das angebliche Wunderwerk der Technik, sondern der schockgefrostete Körper von Albrecht Hobrecht. Für Kommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne beginnt damit ein Fall, der weit in die Vergangenheit einer scheinbar angesehenen Unternehmerfamilie führt.

Zwischen Erfinderstolz, Neid und alten Verletzungen stoßen die Ermittler auf ein Geflecht aus Lügen und verdrängten Wahrheiten. Während Boerne im Obduktionssaal auf verstörende Details stößt, verstrickt sich Thiel immer tiefer in die Rivalitäten der Hobrechts – und entdeckt, dass fast jedes Familienmitglied ein Motiv gehabt hätte. Als auch Staatsanwältin Klemm ungewöhnlich stark in den Fall involviert ist, wird klar: Hier geht es um mehr als Mord. Es geht um ein Geheimnis, das den Mythos einer ganzen Familie – und vielleicht sogar die Geschichte des Fahrrads – zu Fall bringen könnte.

Der "Tatort – Die Erfindung des Rades" läuft am 7. Dezember um 20.15 Uhr in der ARD.

