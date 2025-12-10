Gewinne "Ehrlich Brothers - Escape the House of Magic" von Ravensburger!

Im House of Magic habt ihr total die Zeit vergessen. Katapult-Fahrstuhl und Teleporter sind schon abgeschaltet und niemand hört euch rufen ... Wie kommt ihr da nur raus? Zum Glück findet ihr eine versteckte Nottreppe. Es wäre nicht das House of Magic, wenn nicht auch hier Hindernisse warten würden! Nur wer ihre geheimnisvollen Rätsel löst und die Stufen in der richtigen Reihenfolge betritt, kommt am Ende zum rettenden Ausgang … Insgesamt 6 verschiedene spannende Rätselrunden warten auf euch!

Zur Verlosung Wir verlosen 10x1 "Ehrlich Brothers - Escape the House of Magic" von Ravensburger. Einfach bis zum 10.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€ Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.