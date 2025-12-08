Das große prisma-Weihnachtsgewinnspiel

1x Schwarzwald-Urlaub Winterwunderland für die ganze Familie im Schwarzwald: Das Wintervergnügen wartet im Familotel Feldberger Hof. Mit Ski oder Snowboard lassen sich im Winterzauber am Feldberg 50 Pistenkilometer entdecken. Tanken Sie neue Energie und erleben Sie Abenteuer und Entspannung für die ganze Familie am Feldberg. prisma verlost eine Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer mit All-Inclusive-Paket.

www.feldberger-hof.de

01378 / 900 320* oder SMS mit prisma20 + Ihre Adresse an 99699**

3x2 Tickets für den Phantasialand Wintertraum Millionen Lichter verwandeln das Phantasialand in funkelnde Winterwelten voller Fahrspaß, traumhafter Shows und winterlicher Genüsse. Das tägliche Finale bildet die große Abschluss-Show mit Licht, Musik und Feuerwerk. Lassen Sie sich verzaubern und gewinnen Sie mit etwas Glück zwei Tickets für den Wintertraum.

www.phantasialand.de

01378 / 900 321* oder SMS mit prisma21 + Ihre Adresse an 99699**

5x Gutscheine im Wert von 100 Euro für das Kamske Handelshaus „Es braucht nicht viel, um gut zu schlafen, doch muss alles von höchster Qualität sein.” Nach diesem Leitsatz fertigt das Kamske Handelshaus langlebige Kopfkissen, Bettdecken und Matratzenauflagen für die gehobene Hotellerie. Rufen Sie an für einen von fünf Gutscheinen im Wert von 100 Euro für neue Bettwäsche.

www.kamske.de

01378 / 900 324* oder SMS mit prisma24 + Ihre Adresse an 99699**

1x Wellness-Gutschein im Wert von 250 Euro Lust auf eine entspannte Auszeit? Mit dem „WellCard Thermen- und Hotelgutschein“ ist das jederzeit ganz flexibel möglich. Ob Therme, Day Spa oder Wellness-Hotel: Bei mehr als 650 Partnern in elf Ländern ist bestimmt die perfekte Wellness-Oase dabei. Beim Weihnachtsgewinnspiel wird ein Gutschein in Höhe von 250 Euro verlost.

www.wellcard.de

01378 / 900 327* oder SMS mit prisma27 + Ihre Adresse an 99699**

10x Kühlschrank-Boxensets im Wert von je 50 Euro Ein gut sortierter Kühlschrank spart Zeit, reduziert Lebensmittelverschwendung und sorgt für mehr Freude beim Einkaufen und Kochen. Die „SmartStore Compact Clear Boxen“ bringen dauerhaft Ordnung ins Kühlfach – stapelbar, transparent und in verschiedenen Größen. Sie sind aus einem robusten, leicht zu reinigendem Material gefertigt.

www.orthexgroup.de

01378 / 900 328* oder SMS mit prisma28 + Ihre Adresse an 99699**

2x Kaffeeservice mit Ferrero-Genusspaket Die Festtage stehen ganz im Zeichen von Genuss und Kreativität. Passend dazu verlost prisma zwei hochwertige sechsteilige Kaffeeservices von Villeroy & Boch jeweils inklusive einem großen Genusspaket mit Spezialitäten von Ferrero. Übrigens: Online gibt es tolle Bastelideen für stimmungsvolle Deko mit Mon Chéri, Ferrero Küsschen, Raffaelo und Ferrero Rocher.

www.kreativ-mit-ferrero.de

01378 / 900 322* oder SMS mit prisma22+ Ihre Adresse an 99699**

2x Kvik Tassenregale Dänisches Design für Ihre Küche: Gewinnen Sie eines von zwei stilvollen Kvik Tassenregalen in heller Eiche. Präsentieren Sie darin bis zu 15 Ihrer schönsten Tassen oder Dekoobjekte – und verleihen Sie Ihrer Küche eine funktionale, ästhetische Note. So kommen Ihre Lieblingsstücke perfekt zur Geltung. Jetzt beim großen prisma-Weihnachtsgewinnspiel für eines der beiden Tassenregale anrufen.

www.kvik.de

01378 / 900 325* oder SMS mit prisma25 + Ihre Adresse an 99699**

10x Ventopia von Ravensburger Auf der fliegenden Insel Ventopia stellen sich die Mitspielenden der Herausforderung, die Insel vor der Herrscherin der Dunkelwelt und ihren dunklen Kreaturen zu retten. Ob gemeinsam oder gegeneinander, die Elektronik bietet unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Das Spiel ist perfekt für alle ab sieben Jahren, die Lust auf eine neue Brettspiel-Art haben.

www.ravensburger.de

01378 / 900 329* oder SMS mit prisma29 + Ihre Adresse an 99699**

7x Revital-Geschenksets Gewinnen Sie mit etwas Glück eines von sieben Revital-Haarpflege-Sets von Glynt. Die Serie mit Magnolie und pflanzlichem Keratin pflegt gesträhntes, getöntes oder gefärbtes Haar intensiv. Schäden werden ausgeglichen, das Haar wird kräftig und geschmeidig, die Farbe brillanter. Das Set enthält Shampoo, Maske sowie eine Glynt Detangler Brush für glanzvoll gepflegtes Haar.

www.glynt.com

01378 / 900 323* oder SMS mit prisma23 + Ihre Adresse an 99699**

1x Sonoro Internetradio Egal ob Sie lieber unter der Dusche singen oder beim Kochen Musik hören: Das Stream Internetradio von Sonoro sorgt immer für die passende musikalische Untermalung. Sein robustes schickes Design sowie spezielle Soundeinstellungen für geflieste Räume machen es zum idealen Bad- oder Küchenradio. Gewinnen Sie ein Stream Internetradio im Wert von 269 EUR (Farbe nach Verfügbarkeit).

www.sonoro.com

01378 / 900 326* oder SMS mit prisma26 + Ihre Adresse an 99699**

10x Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro Wer bei Netto Marken-Discount einkauft, kann sich mit dem Bonusprogramm Payback Einkaufsvorteile sichern. Die gesammelten Punkte können direkt an der Kasse in den bundesweit rund 4400 Netto-Filialen eingelöst oder online gegen attraktive Prämien getauscht werden.

www.netto-online.de

www.payback.de

01378 / 900 330* oder SMS mit prisma30 + Ihre Adresse an 99699**