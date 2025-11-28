Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne eine von zwei DVDs des Remakes "MÄDCHEN MÄDCHEN"

28.11.2025 Gewinnspiel

Gewinne eine von zwei DVDs des Remakes "MÄDCHEN MÄDCHEN"

Frech, ehrlich und herrlich chaotisch – „MÄDCHEN MÄDCHEN“ ist zurück! Zum Heimkino-Start der Kult-Komödie verlosen zwei DVDs des Remakes. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück die perfekte Feel-Good-Movie gewinnen!
DVD-Cover des Remakes "MÄDCHEN MÄDCHEN"
Das DVD-Cover des Remakes "MÄDCHEN MÄDCHEN" Fotoquelle: Kooperationspartner

„MÄDCHEN MÄDCHEN“ ist zurück – frech, ehrlich und herrlich chaotisch: Das Remake des Kultklassikers von 2001 bringt die Turbulenzen des Erwachsenwerdens neu auf den Punkt. Inken, Vicky und Lena stolpern mit viel Witz, Gefühl und Selbstironie durchs Gefühlschaos zwischen erstem Crush, ersten Enttäuschungen und großen Fragen rund um Liebe, Lust und Freundschaft. Eine Teenie-Komödie, die gleichzeitig unterhält, berührt und kein Blatt vor den Mund nimmt.

Ab dem 21. November 2025 gibt’s das Remake mit Kya-Celina Barucki, Julia Novohradsky und Nhung Hong auf DVD & Blu-ray fürs Heimkino.

Zur Verlosung

Lust auf einen Mädelsabend mit Nostalgie-Upgrade? Dann aufgepasst: Wir verlosen 2 Exemplare von „MÄDCHEN MÄDCHEN“ auf DVD – perfekt für Fans des Originals und alle, die es noch werden wollen!

Einfach bis zum 28.11.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen, auf „Absenden“ klicken und deine Teilnahme über den Link in der Bestätigungs-Mail aktivieren. Wir drücken die Daumen!

Zwei DVDs des Remakes "MÄDCHEN MÄDCHEN"
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne Zwei Triple-Fanboxen der Eberhofer-Krimis!

Gewinnspiel
Die erste Triple-Box der Eberhofer-Krimis.

Gutscheine für Netto gewinnen!

Verlosung
Eine Grafik mit 2 Payback-Figuren und einem Netto-Gutschein.

Gewinne ein Filmplakat von "Charlie und die Schokoladenfabrik"

Verlosung
Das Filmplakat zu "Charlie und die Schokoladenfabrik"

Gewinne Kinokarten zu "Rote Sterne überm Feld" & das Buch "Adlergestell"

Verlosung
Kinokarten zu "Rote Sterne überm Feld" & das Buch "Adlergestell"

Adventsauszeit im Premier Inn-Hotel

Gewinnspiel
Ein Hotelzimmer von Premier Inn mit Doppelzimmer.

Harry Potter in Hamburg erleben

Verlosung
Eine Szene aus dem Harry Potter Musical in Hamburg.

Gewinne das neue Album TRACES von Michael Patrick Kelly!

Verlosung
Das Cover von Michael Patrick Kellys Album TRACES

Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

Gewinnspiel
Geldscheine.

Audio-Mystery-Reihe "echoes Tatort" gewinnen!

Gewinnspiel
Ulrike Folkerts und Lisa Bitter in einem Tonstudio.

Gewinne ein 3-Monats-Abo bei LaCinetek!

Verlosung
2 Gutscheine für ein Abo bei LaCinetek

Gewinne Tickets zur NFL "Berlin Game Watchparty" in Berlin!

Verlosung
Ein Bild mit Tickets zur Watchparty in Berlin.

15 Bücher zu gewinnen!

Gewinnspiel
Das Buch: "Remain - Was von uns bleibt" von Nicholas Sparks