Gewinne ein 3-Monats-Abo bei LaCinetek!

LaCinetek

Zehn Jahre nach dem Launch der Streaming-Plattform in Frankreich ist LaCinetek seit diesem Jahr auch als Abo für Deutschland und Österreich verfügbar. Das Programm bleibt dem Prinzip von LaCinetek treu und präsentiert in kuratierter Form die Filmempfehlungen von international renommierten Regisseur:innen. Bestehend aus redaktionell aufgearbeiteten Rubriken und Filmauswahlen, beinhaltet das Abo rund 40 regelmäßig wechselnde Filme für 4,99€ pro Monat. Das Ausleihen weiterer Filme aus dem Gesamtkatalog von über 900 Titeln bleibt selbstverständlich möglich.