Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne ein 3-Monats-Abo bei LaCinetek!

24.10.2025 Verlosung

Gewinne ein 3-Monats-Abo bei LaCinetek!

Das Konzept ist wohl einmalig: Regisseurinnen und Regisseure aus aller Welt haben eine Liste ihrer Lieblingsfilme erstellt – und die können bei LaCinetek gestreamt werden. Wir verlosen 2 Abonnements.
2 Gutscheine für ein Abo bei LaCinetek
2 Gutscheine für ein Abo bei LaCinetek  Fotoquelle: LaCinetek
Der Film des Monats bei LaCinetek: Citizen Kane
Der Film des Monats bei LaCinetek: Citizen Kane  Fotoquelle: 1950 RKO PICTURES ALL RIGHTS RESERVED

LaCinetek

Zehn Jahre nach dem Launch der Streaming-Plattform in Frankreich ist LaCinetek seit diesem Jahr auch als Abo für Deutschland und Österreich verfügbar. Das Programm bleibt dem Prinzip von LaCinetek treu und präsentiert in kuratierter Form die Filmempfehlungen von international renommierten Regisseur:innen. Bestehend aus redaktionell aufgearbeiteten Rubriken und Filmauswahlen, beinhaltet das Abo rund 40 regelmäßig wechselnde Filme für 4,99€ pro Monat. Das Ausleihen weiterer Filme aus dem Gesamtkatalog von über 900 Titeln bleibt selbstverständlich möglich.

Die Rubriken:

  • Die vierteljährliche Retrospektive oder der thematische Fokus
  • Carte Blanche eines oder einer der am Projekt teilnehmenden Regisseur:innen
  • 3X - das Werk eines oder einer Filmschaffenden in drei Filmen
  • Hidden Treasures - die verborgenen Schätze des europäischen Kinos
  • Das Filmfenster  - das in 2-4 Filmen ein bestimmtes Werk oder Genre ergründet
  • Der Film des Monats: Citizen Kane

Weitere Informationen zum Programm auch immer unter : www.lacinetek.com

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 3-Monats-Abo von LaCinetek. Einfach bis zum 31.10.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!

3-Monats-Abo bei LaCinetek
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne Tickets zur NFL "Berlin Game Watchparty" in Berlin!

Verlosung
Ein Bild mit Tickets zur Watchparty in Berlin.

15 Bücher zu gewinnen!

Gewinnspiel
Das Buch: "Remain - Was von uns bleibt" von Nicholas Sparks

Gewinne Freikarten für den Film "Gabby's Dollhouse"

Verlosung
Das Plakat des Films "Gabby's Dollhouse"

Stressfrei entspannen im Sauerland

Verlosung
Das Hotel Stockhausen im Sauerland.

Gewinne das Kochbuch "Airfryer-Blitzrezepte"

Verlosung
Das Cover des Buches "Airfryer-Blitzrezepte"

Gewinne ein Wochenende in Gerolstein!

Verlosung
Ein Paar beim Wandern

Das große prisma Thermen-Gewinnspiel!

Verlosung
Ein Paar in einer Sauna

Gewinne ein Paket zum Film "Wie das Leben manchmal spielt"

Verlosung
Kinokarten zum Film "Wie das Leben manchmal spielt"

2 x 2 Tickets für "Pretty Woman - Das Musical" inklusive Anreise und Hotelübernachtung gewinnen!

Gewinnspiel
Eine Frau liegt in der Badewanne und hört Musik. Ein Mann schaut ihr dabei zu.

Zwei Übernachtungen mit Besuch der Galanacht für zwei Personen gewinnen!

Gewinnspiel
Weingläser und ein gefüllter Teller auf einem dekorierten Tisch

Gewinne das etwas andere Kochbuch "Eis"

Verlosung
Das Cover des Buches "Eis"

STEINEL 24V Garten-Lichtsystem

Gewinnspiel
Das 24V Garten-Lichtsystem von Steinel.