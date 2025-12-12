Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne den Film "Dangerous Animals" auf DVD!

12.12.2025 Verlosung

Gewinne den Film "Dangerous Animals" auf DVD!

Surferin Zephyr sucht an Australiens Goldküste die Flucht vor ihrer Vergangenheit. Doch ein Trip ins offene Meer wird zum Albtraum – und zur tödlichen Falle. Wir verlosen 3 DVDs!
Das Cover der DVD "Dangerous Animals"
Das Cover der DVD "Dangerous Animals" Fotoquelle: Kooperationspartner

Zephyr, eine Surferin mit schwieriger Vergangenheit, will an Australiens Goldküste eigentlich für sich bleiben. Nur für Moses scheint sie nach einer romantischen Nacht etwas übrig zu haben. Um sich nicht ihren Gefühlen stellen zu müssen, macht sie sich auf zur nächsten Welle. Dabei gerät sie in die Fänge von Hai-Fanatiker und Serienmörder Tucker. Gefangen auf seinem Boot kämpft Zephyr verzweifelt um ihr Leben. Und muss sich dabei nicht nur ihrer Angst vor Haien, sondern auch dem wahren Monster stellen: dem Menschen.

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x1 DVD "Bride Hard". Einfach bis zum 12.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Dangerous Animals
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne eine Kaffeemaschine von CoffeeB!

Super-Dezember Tür 12
Die Kaffeemaschine Globe von CoffeeB

Gewinne ein Achtsamkeitstagebuch oder einen Inspirationskalender!

Super-Dezember Tür 11
Drei Achtsamkeitstagebücher und ein Inspirationskalender

Gewinne "Ehrlich Brothers - Escape the House of Magic" von Ravensburger!

Super-Dezember Tür 10
"Ehrlich Brothers - Escape the House of Magic" von Ravensburger

Gewinne einen ZURU XSHOT Insanity Rage Fire Blaster!

Super-Dezember Tür 9
Der X-SHOT Insanity Rage Fire Blaster

Startkapital sichern!

Gewinnspiel
Unterschiedliche Euro-Geldscheine

Das große prisma-Weihnachtsgewinnspiel

Gewinnspiel
Der Feldberger Hof im Winter.

Gewinne einen 50-Euro-Einkaufsgutschein für Filialen von Netto Marken-Discount!

Super-Dezember Tür 8
Ein Einkaufsgutschein von Netto

Gewinne einen tatort-Kaffeebecher!

Super-Dezember Tür 7
Ein tatort-Kaffeebecher

Gewinne ein RADIO ONE von Teufel!

Super-Dezember Tür 6
Das RADIO ONE in schwarz von Teufel

Gewinne die Komödie "Bride Hard" auf DVD!

Verlosung
Das Cover der DVD "Bride Hard"

Gewinne klangvolle Weihnachtsmomente mit dem Sonos Era 100 im Wert von 229 Euro!

Super-Dezember Tür 5
Der Smart Speaker Sonos Era 100 in schwarz

Gewinne CHANTRÉ Weinbrand mit edlen Gläsern!

Super-Dezember Tür 4
Eine Flasche CHANTRÉ Weinbrand