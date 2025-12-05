Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne klangvolle Weihnachtsmomente mit dem Sonos Era 100 im Wert von 229 Euro!

05.12.2025 Super-Dezember Tür 5

Der Sonos Era 100 ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die guten Sound lieben. Wir verlosen einen Smart Speaker!
Der Smart Speaker Sonos Era 100 in schwarz
Der Smart Speaker Sonos Era 100 Fotoquelle: Sonos

Die Temperaturen sinken, Schneeflocken tanzen im Wind – die perfekte Zeit, um eingekuschelt mit einer Tasse Tee dem Lieblingspodcast oder -Musik zu lauschen. Der Sonos Era 100 ist das ideale Weihnachtsgeschenk für alle, die exzellenten Sound lieben. Mit seinem raumfüllenden Klang und der Trueplay™-Funktion, die den Sound automatisch an die Umgebung anpasst, sorgt er für perfekte Klangqualität in jedem Raum. Dank Bluetooth, WLAN und Multiroom-Funktion kannst du deine Lieblingsmusik überall im Haus genießen. Sein elegantes Design fügt sich nahtlos in jede Weihnachtsdekoration ein, und die integrierte Sprachsteuerung ermöglicht eine mühelose Bedienung. Ein vielseitiger Lautsprecher, der jedes Fest mit beeindruckendem Sound untermalt. 
sonos.com

Zur Verlosung

Wir verlosen einen Smart Speaker Sonos Era 100 im Wert von 229 Euro. Einfach bis zum 05.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

Sonos Era 100 Speaker
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

