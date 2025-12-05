Gewinne klangvolle Weihnachtsmomente mit dem Sonos Era 100 im Wert von 229 Euro!

Die Temperaturen sinken, Schneeflocken tanzen im Wind – die perfekte Zeit, um eingekuschelt mit einer Tasse Tee dem Lieblingspodcast oder -Musik zu lauschen. Der Sonos Era 100 ist das ideale Weihnachtsgeschenk für alle, die exzellenten Sound lieben. Mit seinem raumfüllenden Klang und der Trueplay™-Funktion, die den Sound automatisch an die Umgebung anpasst, sorgt er für perfekte Klangqualität in jedem Raum. Dank Bluetooth, WLAN und Multiroom-Funktion kannst du deine Lieblingsmusik überall im Haus genießen. Sein elegantes Design fügt sich nahtlos in jede Weihnachtsdekoration ein, und die integrierte Sprachsteuerung ermöglicht eine mühelose Bedienung. Ein vielseitiger Lautsprecher, der jedes Fest mit beeindruckendem Sound untermalt.

Zur Verlosung Wir verlosen einen Smart Speaker Sonos Era 100 im Wert von 229 Euro. Einfach bis zum 05.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€ Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.