Gutscheine für Netto gewinnen!

Wer seinen Einkauf in einer der bundesweit rund 4400 Filialen von Netto Marken-Discount tätigt, kann sich mit dem Bonusprogramm Payback zahlreiche Einkaufsvorteile sichern. Die Punkte können mit der Netto plus App, der Payback App oder der Payback Karte sowie jetzt neu mit der verknüpften Sparkassen-Card gesammelt und beim Bezahlen an der Kasse oder online gegen Prämien eingetauscht werden. Mit etwas Glück zahlt prisma Ihren nächsten Einkauf. Machen Sie mit bei unserer Verlosung und sichern Sie sich einen von zehn Einkaufsgutscheinen.
www.netto-online.de
www.payback.de
Verlosung:
prisma sowie die Partner Netto und Payback verlosen zehn Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro.
Einfach bis zum 28.11.2025 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70+ Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.
Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen
