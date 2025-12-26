Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne drei besondere Alben von Shakira auf Vinyl!

26.12.2025 Verlosung

Gewinne drei besondere Alben von Shakira auf Vinyl!

Drei prägende Alben, neu auf Vinyl: Zum Jubiläum erscheinen „Pies Descalzos“, „Fijación Oral Vol. 1“ und „Oral Fixation Vol. 2“ neu und zeigen Shakiras musikalische Entwicklung. Wir verlosen ein Paket mit allen 3 Platten!
Die Cover der drei Alben von Shakira
Die Cover der drei Alben von Shakira Fotoquelle: Kooperationspartner

Die kolumbianische Singer-Songwriterin Shakira zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Mit über 85 Millionen verkauften Tonträgern, zahlreichen GRAMMY- und Latin-GRAMMY-Auszeichnungen sowie Milliarden Streams hat sie die internationale Pop- und Latinmusik nachhaltig geprägt. Anlässlich mehrerer Albumjubiläen werden drei ihrer wichtigsten Werke nun neu auf Vinyl veröffentlicht.

„Pies Descalzos“ aus dem Jahr 1995 markierte mit über fünf Millionen verkauften Exemplaren Shakiras internationalen Durchbruch. Die Mischung aus Pop-Rock und lateinamerikanischen Einflüssen sowie Songs wie „Estoy Aquí“ oder „Antología“ etablierten sie früh als eigenständige Songwriterin. Zum 30-jährigen Jubiläum erscheint das Album neu auf farbigem Vinyl.
2005 folgte das spanischsprachige „Fijación Oral, Vol. 1“, das ebenfalls rund fünf Millionen Mal verkauft wurde und mit einem Grammy ausgezeichnet ist. Parallel erschien mit „Oral Fixation, Vol. 2“ ihr zweites englischsprachiges Album, das mit „Hips Don’t Lie“ ihren größten Welthit enthält. Beide Alben werden zum 20-jährigen Jubiläum in limitierten Vinyl-Editionen neu aufgelegt.

Zur Verlosung

Wir verlosen 1x3 Vinyl Reissues von Shakira. Einfach bis zum 02.01.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Shakira Vinyl
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

