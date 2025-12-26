Gewinne drei besondere Alben von Shakira auf Vinyl!

Die kolumbianische Singer-Songwriterin Shakira zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Mit über 85 Millionen verkauften Tonträgern, zahlreichen GRAMMY- und Latin-GRAMMY-Auszeichnungen sowie Milliarden Streams hat sie die internationale Pop- und Latinmusik nachhaltig geprägt. Anlässlich mehrerer Albumjubiläen werden drei ihrer wichtigsten Werke nun neu auf Vinyl veröffentlicht.
„Pies Descalzos“ aus dem Jahr 1995 markierte mit über fünf Millionen verkauften Exemplaren Shakiras internationalen Durchbruch. Die Mischung aus Pop-Rock und lateinamerikanischen Einflüssen sowie Songs wie „Estoy Aquí“ oder „Antología“ etablierten sie früh als eigenständige Songwriterin. Zum 30-jährigen Jubiläum erscheint das Album neu auf farbigem Vinyl.
2005 folgte das spanischsprachige „Fijación Oral, Vol. 1“, das ebenfalls rund fünf Millionen Mal verkauft wurde und mit einem Grammy ausgezeichnet ist. Parallel erschien mit „Oral Fixation, Vol. 2“ ihr zweites englischsprachiges Album, das mit „Hips Don’t Lie“ ihren größten Welthit enthält. Beide Alben werden zum 20-jährigen Jubiläum in limitierten Vinyl-Editionen neu aufgelegt.
Wir verlosen 1x3 Vinyl Reissues von Shakira. Einfach bis zum 02.01.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
