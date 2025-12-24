Gewinne mit trendtours eine Reise zum Frühlingserwachen auf Mallorca!

Weiße und zartrosa Blüten prägen die Landschaft, ein leichter Mandelduft liegt in der Luft und das erste zarte Grün zeigt sich unter den Mandelbäumen. Das Frühjahr zählt zu den eindrucksvollsten Jahreszeiten auf der Insel. Du nimmst am Erwachen der Mandelblüte auf drei abwechslungsreichen Ganztagesausflügen teil.
Außerdem besuchst du die Hauptstadt Palma auf einem Halbtagesausflug, der mit weiten Ausblicken und bedeutenden Bauwerken ebenfalls viel Sehenswertes bietet. Zusätzlich erhältst du von trendtours Mandelgebäck und Mandelparfüm. Reisetermin ist der 7. Februar 2026 von Berlin.
Wir verlosen einmal die Reise „Zauberhafte Mandelblüte auf Mallorca“ für zwei Personen. Reisetermin ist der 7. Februar 2026 von Berlin. Einfach bis zum 24.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.
Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS.
