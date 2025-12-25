Gewinne ein Ahrtaler Wein-Paket vom Weingut Burggarten!

Das Weingut Burggarten liegt im Ahrtal und wird von der Familie Schäfer geführt. Die Weinberge erstrecken sich über steile Lagen entlang der Ahr. Der Betrieb konzentriert sich vor allem auf Burgundersorten wie Spät- und Frühburgunder sowie Grauen und Weißen Burgunder und Chardonnay. Die Bewirtschaftung erfolgt nachhaltig, die Trauben werden ausschließlich von Hand gelesen. www.weingut-burggarten.de

Zur Verlosung Wir verlosen 5 Weinpakete mit je 3 Flaschen vom Weingut Burggarten. Einfach bis zum 25.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€ Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.