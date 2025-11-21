Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne Zwei Triple-Fanboxen der Eberhofer-Krimis!

21.11.2025 Gewinnspiel

Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger ermitteln wieder in Niederkaltenkirchen. Die Triple-Boxen versprechen Krimi-Komödien mit Kultstatus. Wir verlosen die ersten Beiden Boxen mit jeweils 3 Filmen und Fanspecials!
Die erste Triple-Box der Eberhofer-Krimis.
Die zweite Triple-Box der Eberhofer-Krimis.
Die Eberhofer-Krimis sind pures bayerisches Kultkino: In Niederkaltenkirchen stolpert Dorfpolizist Franz Eberhofer mit viel Grant, Herz und Humor von einem irrwitzigen Mordfall in den nächsten. Mit seinem kongenial-chaotischen Partner Rudi Birkenberger wird jede Ermittlung zum urkomischen Spektakel voller Dorftratsch, Familienwahnsinn und Schmankerl-Pause. Eine explosive Mischung aus Krimi, Comedy und Heimatgefühl – zum Weglachen und Mitfiebern!

Am 20. November erscheint die lang ersehnte 3te Eberhofer Triple Box!

Zur Verlosung

Ein besonderes Schmankerl für alle Fans – und die, die es noch werden wollen. Zur Einstimmung auf die neue Fanedition verlosen wir 2 tolle Eberhofer-Pakete, bestehend aus der ersten & zweiten Triple Box, vollgepackt mit jeder Menge Geschichten aus dem Eberhofer-Mikrokosmo!
Einfach bis zum 28.11.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Zwei Triple-Boxen der Eberhofer-Krimis
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
