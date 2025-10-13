Home Magazin Gewinnspiele

Wir verlosen 15 Exemplare von "Remain - Was von uns bleibt" von Nicholas Sparks

13.10.2025 Gewinnspiel

15 Bücher zu gewinnen!

Jetzt eins von 15 Exemplaren von "Remain - Was von uns bleibt" von Nicholas Sparks und Regisseur M. Night Shyamalan gewinnen!
Das Buch: "Remain - Was von uns bleibt" von Nicholas Sparks
Das Buch: "Remain - Was von uns bleibt" von Nicholas Sparks. Fotoquelle: Verlag

Der neue Roman von Bestseller-Autor Nicholas Sparks mit Regisseur M. Night Shyamalan heißt „Remain – Was von uns bleibt“. Darin geht es um den Architekten Tate Donovan, der nach dem Tod seiner geliebten Schwester Sylvia versucht, sich ins normale Leben zurückzukämpfen. Ein Auftrag bringt ihn nach Cape Cod, wo er in einem stilvollen historischen Bed & Breakfast die Eigentümerin Wren kennenlernt. Beide entwickeln große Gefühle füreinander, doch um Wren gibt es ein gefährliches Geheimnis. Tate muss sich von allen Sicherheiten lösen ... Regisseur M. Night Shyamalan verfilmt das Buch mit Starbesetzung, im Herbst 2026 soll der Film veröffentlicht werden.
Verlosung:
prisma und der Heyne Verlag verlosen 15-mal je ein Exemplar des Buches „Remain – Was von uns bleibt“ von Nicholas Sparks mit M. Night Shyamalan.

Einfach bis zum 24.10.2025 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 99699**
