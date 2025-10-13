Wir verlosen 15 Exemplare von "Remain - Was von uns bleibt" von Nicholas Sparks

Der neue Roman von Bestseller-Autor Nicholas Sparks mit Regisseur M. Night Shyamalan heißt „Remain – Was von uns bleibt“. Darin geht es um den Architekten Tate Donovan, der nach dem Tod seiner geliebten Schwester Sylvia versucht, sich ins normale Leben zurückzukämpfen. Ein Auftrag bringt ihn nach Cape Cod, wo er in einem stilvollen historischen Bed & Breakfast die Eigentümerin Wren kennenlernt. Beide entwickeln große Gefühle füreinander, doch um Wren gibt es ein gefährliches Geheimnis. Tate muss sich von allen Sicherheiten lösen ... Regisseur M. Night Shyamalan verfilmt das Buch mit Starbesetzung, im Herbst 2026 soll der Film veröffentlicht werden.

www.heyne.de