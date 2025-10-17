Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne Tickets zur NFL "Berlin Game Watchparty" in Berlin!

17.10.2025

Am 9. November gastiert die NFL erstmals in Berlin. Bei der von RTL veranstalteten "Berlin Game Watchparty" können Fans das Duell der Colts gegen die Falcons auf großer Leinwand erleben. Wir verlosen 5x2 Tickets!
Ein Bild mit Tickets zur Watchparty in Berlin.
Gewinne Tickets zur Watchparty in Berlin! Fotoquelle: RTL

Nach den Erfolgen in München und Frankfurt macht die NFL in diesem Jahr erstmals für ein reguläres Saisonspiel in Berlin Halt: Am 9. November treffen die Indianapolis Colts auf die Atlanta Falcons. Moderatorin Jana Wosnitza eröffnet ab 14:30 Uhr den Football-Nachmittag aus dem Olympiastadion. Gemeinsam mit Björn Werner, Patrick Esume und Sebastian Vollmer bringt sie die Stimmung des größten American-Football-Events Deutschlands nach Hause.

Anlässlich des Highlights lädt RTL Deutschland zur "Berlin Game Watchparty" in die Uber Eats Music Hall. Über 2.000 Fans erleben dort das Spiel auf LED-Leinwand, mit Snacks, Drinks und Special Guests: Eko Fresh & DJ Teddy-O sorgen für Gameday-Stimmung. Vor dem Kickoff gibt es Tailgating mit Foodtrucks, Fan-Games, Fotospots und Giveaways. Zum offiziellen Ticketverkauf geht’s hier! 

Übrigens: RTL überträgt das NFL-Spiel auch live im TV – am 9. November ab 14.30 Uhr!

Zur Verlosung

Wir verlosen 5x2 Tickets für die "Berlin Game Watchparty" am 09.11.2025. Einfach bis zum 24.10.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

