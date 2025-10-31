Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne das neue Album TRACES von Michael Patrick Kelly!

31.10.2025 Verlosung

Gewinne das neue Album TRACES von Michael Patrick Kelly!

Vier Jahre nach Erscheinen seines letzten Albums eröffnet Michael Patrick Kelly mit seinem sechsten Studioalbum TRACES eine neue Ära. Wir verlosen 5 CDs!
Das Cover von Michael Patrick Kellys Album TRACES
Das Cover von Michael Patrick Kellys Album TRACES Fotoquelle: Marvin Stroeter

Vier Jahre nach Erscheinen seines letzten international mit Platin und Gold ausgezeichneten Erfolgsalbums, eröffnet Michael Patrick Kelly mit seinem sechsten Studioalbum TRACES eine neue Ära. Dabei kommt er mit einem Lebensthema zurück, das bei ihm schon der Hauptprozessor vieler Songs war: Menschlichkeit. Der Albumtitel trägt starke Symbolkraft, denn Michael Patrick Kelly hat in der europäischen Musikgeschichte selbst Spuren hinterlassen.

Das Album beinhaltet nicht nur unerwartete Kollaborationen, sondern bedient auch verschiedene Genres, vom typischen Pop-Song über Rock bis hin zur Klassik. Inhaltlich werden viele Schicksale aufgearbeitet mit tiefgründigen Texten, die Hoffnung geben und nach vorne ziehen. 

Zur Verlosung

Wir verlosen 5x1 CD TRACES von Michael Patrick Kelly. Einfach bis zum 07.11.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

CD Michael Patrick Kelly
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

