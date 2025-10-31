Gewinne das neue Album TRACES von Michael Patrick Kelly!

Vier Jahre nach Erscheinen seines letzten international mit Platin und Gold ausgezeichneten Erfolgsalbums, eröffnet Michael Patrick Kelly mit seinem sechsten Studioalbum TRACES eine neue Ära. Dabei kommt er mit einem Lebensthema zurück, das bei ihm schon der Hauptprozessor vieler Songs war: Menschlichkeit. Der Albumtitel trägt starke Symbolkraft, denn Michael Patrick Kelly hat in der europäischen Musikgeschichte selbst Spuren hinterlassen.
Das Album beinhaltet nicht nur unerwartete Kollaborationen, sondern bedient auch verschiedene Genres, vom typischen Pop-Song über Rock bis hin zur Klassik. Inhaltlich werden viele Schicksale aufgearbeitet mit tiefgründigen Texten, die Hoffnung geben und nach vorne ziehen.
Wir verlosen 5x1 CD TRACES von Michael Patrick Kelly. Einfach bis zum 07.11.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
