Gewinne ein Pfannen-Set von Tefal!

Fisch-Fans haben viele Möglichkeiten, sich das Weihnachtsfest mit leckeren Gerichten zu verschönern. Für nachhaltigen Fischgenuss sorgt Alaska Seafood, etwa mit Alaska Seelachs, Kabeljau oder Scholle. Damit sich die Meeresbewohner in der Küche gut zubereiten lassen, verlosen wir ein dreiteiliges Pfannen-Set von Tefal. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Rezept ist, findet auf der Alaskaseafood-Homepage zahlreiche Vorschläge in verschiedenen Stilrichtungen. www.alaskaseafood.de
Wir verlosen ein dreiteiliges Pfannen-Set von Tefal. Einfach bis zum 22.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.
Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS.
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.
Mit unserem Newsletter "HALLO! Wochenende" hast du jede Woche aufs Neue die Chance, spannende und vielfältige Preise zu gewinnen. Jetzt abonnieren!
E-Mail-Adresse:
Es scheint, als wäre Deine E-Mail-Adresse nicht korrekt. Aber das ist kein Problem!
Versuche es einfach nochmal:
In Kürze erhältst Du eine E-Mail von uns, in der Du Deine Anmeldung bestätigen musst.
Danach erhältst Du ab sofort unseren Newsletter.