Gewinne ein Pfannen-Set von Tefal!

Fisch-Fans haben viele Möglichkeiten, sich das Weihnachtsfest mit leckeren Gerichten zu verschönern. Für nachhaltigen Fischgenuss sorgt Alaska Seafood, etwa mit Alaska Seelachs, Kabeljau oder Scholle. Damit sich die Meeresbewohner in der Küche gut zubereiten lassen, verlosen wir ein dreiteiliges Pfannen-Set von Tefal. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Rezept ist, findet auf der Alaskaseafood-Homepage zahlreiche Vorschläge in verschiedenen Stilrichtungen. www.alaskaseafood.de

Zur Verlosung Wir verlosen ein dreiteiliges Pfannen-Set von Tefal. Einfach bis zum 22.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€ Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.