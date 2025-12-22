Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne ein Pfannen-Set von Tefal!

22.12.2025 Super-Dezember Tür 22

Gewinne ein Pfannen-Set von Tefal!

Fischgenuss zu den Feiertagen: Alaska Seafood liefert Ideen mit Seelachs, Kabeljau und Scholle sowie passende Rezepte für jede Küche. Passend dazu verlosen wir ein dreiteiliges Pfannen-Set!
Drei Pfannen von Tefal
Wir verlosen ein dreiteiliges Pfannen-Set von Tefal. Fotoquelle: Kooperationspartner

Fisch-Fans haben viele Möglichkeiten, sich das Weihnachtsfest mit leckeren Gerichten zu verschönern. Für nachhaltigen Fischgenuss sorgt Alaska Seafood, etwa mit Alaska Seelachs, Kabeljau oder Scholle. Damit sich die Meeresbewohner in der Küche gut zubereiten lassen, verlosen wir ein dreiteiliges Pfannen-Set von Tefal. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Rezept ist, findet auf der Alaskaseafood-Homepage zahlreiche Vorschläge in verschiedenen Stilrichtungen. www.alaskaseafood.de

Zur Verlosung

Wir verlosen ein dreiteiliges Pfannen-Set von Tefal. Einfach bis zum 22.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

Pfannen-Set
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne ein PocketBook in einer Sonderedition inkl. 20 Euro Shop-Guthaben!

Super-Dezember 21
Zwei PocketBooks in der Sonderedition

Gewinne ein Fruchtgetränke-Set von Mijuwi!

Super-Dezember Tür 20
Das Starter-Set von Mijuwi

Gewinne "The Unholy Trinity" auf DVD!

Verlosung
Das DVD-Cover von "The Unholy Trinity"

Gewinne die Mona Lisa von LEGO®!

Super-Dezember Tür 19
Das LEGO® Art-Set Mona Lisa

Jetzt einen 50€-Gutschein von maxdome gewinnen!

Super-Dezember
maxdome-Gutschein

Gewinne ein Bundle vom Pocket-Quiz Boom Your Brains!

Super-Dezember Tür 17
Vier Quizzes Boom Your Brains

Gewinne eine Tagesfahrt für zwei Personen im Sonderzug AKE-RHEINGOLD!

Super-Dezember Tür 16
Der Sonderzug AKE RHEINGOLD während der Fahrt

Gewinne 100 Euro Weihnachtsgeld!

Super-Dezember Tür 15
Unterschiedliche Euro-Geldscheine

Gewinne einen digitalen Bilderrahmen von Aura Aspen!

Super-Dezember Tür 14
Der digitale Bilderrahmen von von Aura Aspen

Gewinne das Gewürz-Set "Weltenbummler" von BESSER IM GLAS!

Super-Dezember Tür 13
Das Gewürz-Set "Weltenbummler"

Gewinne den Film "Dangerous Animals" auf DVD!

Verlosung
Das Cover der DVD "Dangerous Animals"

Gewinne eine Kaffeemaschine von CoffeeB!

Super-Dezember Tür 12
Die Kaffeemaschine Globe von CoffeeB