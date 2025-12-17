Gewinne ein Bundle vom Pocket-Quiz Boom Your Brains!

Home Magazin Gewinnspiele

Ho ho ho! Hinter diesem Türchen versteckt sich Boom Your Brains vom Kölner Spieleverlag Funfusion Follektiv – das Pocket-Quiz, das euer Hirn so richtig durcheinanderwirbelt. Wir verlosen ein Bundle!
Kein stumpfes Abfragen, sondern Quiz mit Twist: Hier müsst ihr um die Ecke denken, Begriffe fusionieren und Gegensätze finden. Text- und Bildquiz-Formate wechseln sich ab – Roy Black Jack? Hack Attack? Das sind nur zwei von zehn verrückten Formaten, die euch zum Grübeln, Lachen und Aha!-Rufen bringen. 

Zu gewinnen gibt es ein Full-Boom-Bundle mit allen vier Editionen: Trivia 1 und Trivia 2 mit spannendem Allgemeinwissen plus Musik 1 und Musik 2 für alle Musik-Fans– inklusive zwei Scorecard-Sets zum Punktezählen! Das komplette Repertoire an 10 kreativen Quiz-Formaten und über 2020 Begriffen zum Erraten! 

Perfekt für Spieleabende mit Freunden, bei denen ihr nicht nur raten, sondern wirklich knobeln wollt. Wer findet die Verbindung? Wer denkt am kreativsten? 

Wir verlosen 1x 4er-Full-Boom-Bundle (enthält Trivia 1, Trivia 2, Musik 1, Musik 2 plus 2 Scorecard-Packs, im Gesamtwert von 82,95 Euro). Einfach bis zum 17.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

