Gewinne eine Tagesfahrt für zwei Personen im Sonderzug AKE-RHEINGOLD!

Links und rechts der Weser, eingebettet in die sanften Hügel des Weserberglandes, liegt Hameln. Zwischen Aschenputtel und Baron Münchhausen ist hier der wohl berühmteste dunkle Geselle der Deutschen Märchenstraße zu Hause – der Rattenfänger von Hameln. Doch nicht nur wegen des wunderlichen Pfeifers ist die Stadt bekannt: Vor allem die prachtvolle Altstadt mit ihrer jahrhundertealten Geschichte und beeindruckenden Fachwerkhäusern macht Hameln zu einem ganz besonderen Reiseziel.
Am 7. März 2026 verwandelt sich die Rattenfängerstadt in eine fantastische Bühne für eines der schönsten Mittelalterfeste im Frühjahr: das Mittelalter- und Phantasie-Spektakel „Mystica Hamelon“. Über 120 Stände und mehr als 200 Programmpunkte erwarten die Besucher. Altbewährtes Lagerleben, Ritter, Handwerker, Händler, Gaukler und Musici treffen auf Mythen, Sagen und Legenden. Piraten entern die Stadt, Elfen und Trolle ziehen durch die Gassen – ein einmaliges Erlebnis aus längst vergangenen Tagen. Die Details zur Tagesfahrt:
Zustiege: Köln Hbf, Düsseldorf Hbf, Duisburg Hbf, Essen Hbf, Bochum Hbf, Dortmund Hbf
Tipp: Die Tagesfahrten eignen sich übrigens auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Für alle, die ein besonderes Erlebnis verschenken möchten, sind zudem Wert- und Geschenkgutscheine erhältlich.
Wir verlosen eine Tagesfahrt für zwei Personen im privaten 1. Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD zum Mittelalter-Spektakel in Hameln. Einfach bis zum 16.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.
Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS.
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.
