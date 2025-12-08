Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne einen 50-Euro-Einkaufsgutschein für Filialen von Netto Marken-Discount!

08.12.2025 Super-Dezember Tür 8

Sammle jetzt PAYBACK Punkte bei Netto – in über 4.400 Filialen, online und bei Netto Reisen. Wir verlosen 10 Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro für Filialen von Netto Marken-Discount!
Ein Einkaufsgutschein von Netto
Ein Einkaufsgutschein von Netto Fotoquelle: Kooperationspartner

Netto Marken-Discount ist Partner des größten und beliebtesten Bonusprogramms PAYBACK. Kundinnen und Kunden können in rund 4.400 Filialen, im Netto-Onlineshop und bei Netto Reisen wertvolle Punkte sammeln. Ob mit der Netto plus App, der PAYBACK App, der PAYBACK Karte oder jetzt auch mit der Sparkassen-Card – das Punktesammeln ist ganz einfach. Die gesammelten Punkte lassen sich direkt an der Kasse einlösen oder online gegen attraktive Prämien tauschen.

Zur Verlosung

Wir verlosen 10x1 Einkaufsgutschein im Wert von je 50 Euro für Filialen von Netto Marken-Discount. Einfach bis zum 08.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

Einkaufsgutscheine Netto
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

