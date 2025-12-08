Gewinne einen 50-Euro-Einkaufsgutschein für Filialen von Netto Marken-Discount!

Netto Marken-Discount ist Partner des größten und beliebtesten Bonusprogramms PAYBACK. Kundinnen und Kunden können in rund 4.400 Filialen, im Netto-Onlineshop und bei Netto Reisen wertvolle Punkte sammeln. Ob mit der Netto plus App, der PAYBACK App, der PAYBACK Karte oder jetzt auch mit der Sparkassen-Card – das Punktesammeln ist ganz einfach. Die gesammelten Punkte lassen sich direkt an der Kasse einlösen oder online gegen attraktive Prämien tauschen.
Wir verlosen 10x1 Einkaufsgutschein im Wert von je 50 Euro für Filialen von Netto Marken-Discount. Einfach bis zum 08.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!
Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.
Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS.
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.
