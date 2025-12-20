Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne ein Fruchtgetränke-Set von Mijuwi!

20.12.2025 Super-Dezember Tür 20

Gewinne ein Fruchtgetränke-Set von Mijuwi!

Ob im Alltag oder unterwegs: Mijuwi wird dem Wasser beigemischt und sorgt für Geschmack ohne Zucker oder künstliche Zusätze. Wir verlosen 5 Starter-Sets!
Das Starter-Set von Mijuwi
Das Starter-Set von Mijuwi Fotoquelle: Kooperationspartner

Aktiv bleiben und dabei genussvoll trinken: Mijuwi bringt fruchtige Abwechslung ins Glas – ganz ohne Zucker und ohne Kalorien. Ob beim Yoga, auf Wanderungen, beim Camping oder im Büroalltag – ein Spritzer Mijuwi im Wasser sorgt im Handumdrehen für neue Energie und Geschmack. Mit den frischen Sorten wird jeder Schluck zum Highlight – ohne künstliche Zusätze.

Mijuwi ist 100 % vegan, frei von Zucker und passt in jede Tasche. Die praktische 48-ml-Flasche ersetzt rund 6 Liter herkömmlicher Getränke – das spart Platz, Verpackung und Ressourcen. So bleibt mehr Raum im Rucksack und weniger Müll in der Natur. Ob vor dem Workout, beim Wandern oder im Arbeitsalltag – Mijuwi unterstützt einen aktiven Lebensstil. Hier geht's zur Website!

Im Set enthalten:

  • 1× Magenta Mijuwi Shaker – stylisch, leicht, ideal für unterwegs 
  • je 1x6 Sorten: Ice Tea Peach, Vanilla Beach, Wild Cola, Grenadine, Apple & Pear, Dragonfruit & Mango

Zur Verlosung

Wir verlosen 5x1 Starter-Set von Mijuwi. Einfach bis zum 20.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€

Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.

Wichtig: *0,50€/Anruf | **0,50 Euro/SMS. 
Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

Mijuwi Starter-Set
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne "The Unholy Trinity" auf DVD!

Verlosung
Das DVD-Cover von "The Unholy Trinity"

Gewinne die Mona Lisa von LEGO®!

Super-Dezember Tür 19
Das LEGO® Art-Set Mona Lisa

Jetzt einen 50€-Gutschein von maxdome gewinnen!

Super-Dezember
maxdome-Gutschein

Gewinne ein Bundle vom Pocket-Quiz Boom Your Brains!

Super-Dezember Tür 17
Vier Quizzes Boom Your Brains

Gewinne eine Tagesfahrt für zwei Personen im Sonderzug AKE-RHEINGOLD!

Super-Dezember Tür 16
Der Sonderzug AKE RHEINGOLD während der Fahrt

Gewinne 100 Euro Weihnachtsgeld!

Super-Dezember Tür 15
Unterschiedliche Euro-Geldscheine

Gewinne einen digitalen Bilderrahmen von Aura Aspen!

Super-Dezember Tür 14
Der digitale Bilderrahmen von von Aura Aspen

Gewinne das Gewürz-Set "Weltenbummler" von BESSER IM GLAS!

Super-Dezember Tür 13
Das Gewürz-Set "Weltenbummler"

Gewinne den Film "Dangerous Animals" auf DVD!

Verlosung
Das Cover der DVD "Dangerous Animals"

Gewinne eine Kaffeemaschine von CoffeeB!

Super-Dezember Tür 12
Die Kaffeemaschine Globe von CoffeeB

Gewinne ein Achtsamkeitstagebuch oder einen Inspirationskalender!

Super-Dezember Tür 11
Drei Achtsamkeitstagebücher und ein Inspirationskalender

Gewinne "Ehrlich Brothers - Escape the House of Magic" von Ravensburger!

Super-Dezember Tür 10
"Ehrlich Brothers - Escape the House of Magic" von Ravensburger