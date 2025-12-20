Gewinne ein Fruchtgetränke-Set von Mijuwi!

Aktiv bleiben und dabei genussvoll trinken: Mijuwi bringt fruchtige Abwechslung ins Glas – ganz ohne Zucker und ohne Kalorien. Ob beim Yoga, auf Wanderungen, beim Camping oder im Büroalltag – ein Spritzer Mijuwi im Wasser sorgt im Handumdrehen für neue Energie und Geschmack. Mit den frischen Sorten wird jeder Schluck zum Highlight – ohne künstliche Zusätze.

Mijuwi ist 100 % vegan, frei von Zucker und passt in jede Tasche. Die praktische 48-ml-Flasche ersetzt rund 6 Liter herkömmlicher Getränke – das spart Platz, Verpackung und Ressourcen. So bleibt mehr Raum im Rucksack und weniger Müll in der Natur. Ob vor dem Workout, beim Wandern oder im Arbeitsalltag – Mijuwi unterstützt einen aktiven Lebensstil. Hier geht's zur Website!

Im Set enthalten:

1× Magenta Mijuwi Shaker – stylisch, leicht, ideal für unterwegs

je 1x6 Sorten: Ice Tea Peach, Vanilla Beach, Wild Cola, Grenadine, Apple & Pear, Dragonfruit & Mango Zur Verlosung Wir verlosen 5x1 Starter-Set von Mijuwi. Einfach bis zum 20.12.2025 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Super-Dezember Special: Sonderverlosung 500€ Jeden Tag ein neuer Gewinn im Adventskalender – und obendrauf läuft den ganzen Super-Dezember über unsere diesjährige Sonderaktion für euch, bei der wir 500€ zusätzlich verlosen! Einfach bis zum 03.01.2026 unter 01378 900 355* anrufen oder eine SMS mit Super500 + Name + Adresse an die 99699** schicken.