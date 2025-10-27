Audio-Mystery-Reihe "echoes Tatort" gewinnen!

Home Magazin Gewinnspiele

27.10.2025 Gewinnspiel

Die Audio-Mystery-Reihe "echoes" von Ravensburger erweitert das Erlebnisfeld: Erstmals gibt es einen Fall der ARD-Kult-Krimireihe Tatort als echoes-Erlebnis. In "echoes Tatort – Der Geisterseher" ermitteln die Spieler mit Lena Odenthal und Johanna Stern.
Die Audio-Mystery-Reihe „echoes“ von Ravensburger hat Zuwachs bekommen: Erstmals gibt es einen Fall aus der ARD-Kult-Krimireihe Tatort als echoes-Erlebnis. In „echoes Tatort – Der Geisterseher“ ermitteln die Spieler gemeinsam mit dem Ludwigshafener Ermittlerinnen-Duo Lena Odenthal und Johanna Stern – gesprochen von den Originaldarstellerinnen Ulrike Folkerts und Lisa Bitter. Ebenfalls dabei ist Kailas Mahadevan als Gerichtsmediziner Dr. Özcan. Tatort ist die Pfalz: Bauer Feldmann wurde ermordet. Der Fall wirft Fragen auf, denn der Bauer konnte angeblich mit Geistern sprechen. Was steckt dahinter? Um das Rätsel zu lösen, sind ein gutes Gedächtnis, Kombinationsgeschick und vor allem ein feines Gehör gefragt.

Verlosung:
prisma und Ravensburger verlosen 25-mal je ein Exemplar von „echoes Tatort – Der Geisterseher“

Einfach bis zum 7.11.2025 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60+ Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

