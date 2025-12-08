Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Gregorian "25 Live"

08.12.2025 Musik

Gregorian "25 Live"

von Marcus Italiani
Gregorian haben mit "Live 25" ein beeindruckendes Jubiläumsalbum veröffentlicht. Nach der erfolgreichen Deutschland-Tour geht es im Februar in den USA weiter. Ein Muss für Fans von Chormusik und Pop.
Die Chorsänger Gregorian.
Die Chorsänger Gregorian. Fotoquelle: AGO / Sports Press Photo

Gregorian vereinen Anhänger von feierlicher Chormusik und Popfans seit Jahrzehnten. Das Projekt unter der Leitung von Frank Peterson verzaubert Musikfreunde weltweit. Soeben endete die erfolgreiche Deutschland-Tour. Im Februar wird das Spektakel in den USA fortgesetzt. Mit „Live 25“ kredenzen Gregorian ein vortrefflich produziertes und mit Hits gespicktes Jubiläumswerk. Das Album, das Songs wie „Forever Young“, „Souch A Shame“ oder „Hallelujah“ enthält, ist ein Spätzünder, wie Peterson erklärt: „Die Tour zum 20. Geburtstag konnten wir wegen der Corona-Restriktionen nicht filmen, da sie kurzfristig abgesagt wurde. Also haben wir jetzt das 25-jährige Jubiläum aufgenommen. In Berlin mit Dolby Atmos, sodass jetzt ein richtig tolles Livealbum vorliegt mit allen Highlights aus 25 Jahren. Es gibt dazu auch ein exklusives, streng limitiertes Earbook mit Audio CD, Bluetoothray, DVD und 156-seitigem Bildband.“

Gregorian „25 Live“
Das Live-Album der Chorsänger gibt es im Handel.
www.gregorian.de

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Die vergessene Mozart

TV-Tipp
Das Cover von "Mozart/Mozart".

Malaika Mihambo: "Beim Sport muss man über sich hinauswachsen"

Im Interview
Malaika Mihambo beim Kochen.

Bereit für den Mond mit Matthias Maurer

Im Interview
Matthias Maurer mit verschränkten Armen.

TV-Tipp: Spurlos in Venedig

Was sich lohnt
Eine Frau mit Mantel und Sonnenbrille steht neben einem kleinen Jungen.

Das große prisma Weihnachts-Gewinnspiel

Sonder-Verlosung 2025
Die Gewinne des Weihnachts-Gewinnspiels von prisma.

Mit Kai und Knossi auf Achse

Im Interview
Kai Pflaume und Knossi auf einer mongolischen Hochzeit.

Fragen für Film-Fans

Filmwissen kompakt
Das "Film Quiz"

Stromberg ist zurück im Kino!

Comeback
Christoph Maria Herbst sitzt auf dem Schoß eines Kollegen im Büro.

Giovanni Zarrella verrät: Diese Künstler wünscht er sich für seine ZDF-Show

Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show

Tom Beck und sein Flirt mit der KI

Im Interview
Tom Beck lacht.

Tödliches Dinner in der ARD

Neue Serie
Die Prominenten von "Tödliches Spiel".

Wechseljahre mit Humor: Annette Frier in ihrer Serie "Frier und Fünfzig"

Im Interview
Annette Frier mit einer Graffiti-Dose.