Gregorian „25 Live“

Gregorian vereinen Anhänger von feierlicher Chormusik und Popfans seit Jahrzehnten. Das Projekt unter der Leitung von Frank Peterson verzaubert Musikfreunde weltweit. Soeben endete die erfolgreiche Deutschland-Tour. Im Februar wird das Spektakel in den USA fortgesetzt. Mit „Live 25“ kredenzen Gregorian ein vortrefflich produziertes und mit Hits gespicktes Jubiläumswerk. Das Album, das Songs wie „Forever Young“, „Souch A Shame“ oder „Hallelujah“ enthält, ist ein Spätzünder, wie Peterson erklärt: „Die Tour zum 20. Geburtstag konnten wir wegen der Corona-Restriktionen nicht filmen, da sie kurzfristig abgesagt wurde. Also haben wir jetzt das 25-jährige Jubiläum aufgenommen. In Berlin mit Dolby Atmos, sodass jetzt ein richtig tolles Livealbum vorliegt mit allen Highlights aus 25 Jahren. Es gibt dazu auch ein exklusives, streng limitiertes Earbook mit Audio CD, Bluetoothray, DVD und 156-seitigem Bildband.“