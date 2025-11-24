Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Fragen für Film-Fans

24.11.2025 Filmwissen kompakt

Fragen für Film-Fans

von Sarah Hegemann
In der Reihe "Quiz im Quadrat" entführt das neue Film-Quiz von Marko Roeske Spieler mit 100 Fragen in die Welt der Filme. Ideal für unterwegs.
Das "Film Quiz"
Das "Film-Quiz" von Marco Roeske, ISBN: 978-3-89978-504-3 Fotoquelle: Grupello Verlag

In der Reihe „Quiz im Quadrat“ ist mit dem unterhaltsamen Film-Quiz ein neuer Titel erschienen. 100 Fragen zu Schauspiel-Stars, Oscar-Preisträgern und Klassikern entführen die Spieler in die Welt der Filme. Welchen Welthit sang Audrey Hepburn in „Frühstück bei Tiffany“? Wie heißt die fiktive Fast-Food-Kette, die wiederholt in Tarantino-Filmen auftaucht? Antworten darauf liefern die Karten in der kleinen Schachtel, die auch auf Reisen immer dabei ist. Für das gemeinsame Ratevergnügen gelten keine festen Regeln, mehrere Spielvarianten sind möglich. Ausgedacht hat sich die Fragen Marko Roeske, der eines Tages feststellte, wie viele Filmzitate er unbewusst im Alltag verwendet. Deshalb beschloss der Hobbycineast, seine Liebe zum Film mit der Leidenschaft fürs Raten zu verbinden.

Film-Quiz
von Marco Roeske, Grupello, 103 Karten in einer Box, 12,90 Euro
ISBN: 978-3-89978-504-3

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Bereit für den Mond mit Matthias Maurer

Im Interview
Matthias Maurer mit verschränkten Armen.

Stromberg ist zurück im Kino!

Comeback
Christoph Maria Herbst sitzt auf dem Schoß eines Kollegen im Büro.

Giovanni Zarrella verrät: Diese Künstler wünscht er sich für seine ZDF-Show

Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show

Tom Beck und sein Flirt mit der KI

Im Interview
Tom Beck lacht.

Tödliches Dinner in der ARD

Neue Serie
Die Prominenten von "Tödliches Spiel".

Wechseljahre mit Humor: Annette Frier in ihrer Serie "Frier und Fünfzig"

Im Interview
Annette Frier mit einer Graffiti-Dose.

„Wildfleisch verbindet uns mit der Natur“ – DJV-Präsident über Jagd & Qualität

Genuss
Ein Brett mit geschnittenem Wildfleisch.

Ein musikalischer Spaziergang mit Ed Sheeran

Netflix-Film
Ed Sheeran mit seiner Gitarre in einer New Yorker U-Bahn

Neue Traumziele in Sicht

"Das Traumschiff"
Eine Szene aus "Das Traumschiff"

Der Trend geht hin zum Wildbret

Genuss
Ein Brett mit geschnittenem Wildfleisch.

Ein Kindermädchen mit Herz, Humor und Hits

Mrs. Doubtfire
Eine Frau steht mit einem Staubsauger auf der Bühne.

Freitags trägt man Batik

Geheimnisvolle Tengger
Java.