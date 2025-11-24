Fragen für Film-Fans

In der Reihe „Quiz im Quadrat“ ist mit dem unterhaltsamen Film-Quiz ein neuer Titel erschienen. 100 Fragen zu Schauspiel-Stars, Oscar-Preisträgern und Klassikern entführen die Spieler in die Welt der Filme. Welchen Welthit sang Audrey Hepburn in „Frühstück bei Tiffany“? Wie heißt die fiktive Fast-Food-Kette, die wiederholt in Tarantino-Filmen auftaucht? Antworten darauf liefern die Karten in der kleinen Schachtel, die auch auf Reisen immer dabei ist. Für das gemeinsame Ratevergnügen gelten keine festen Regeln, mehrere Spielvarianten sind möglich. Ausgedacht hat sich die Fragen Marko Roeske, der eines Tages feststellte, wie viele Filmzitate er unbewusst im Alltag verwendet. Deshalb beschloss der Hobbycineast, seine Liebe zum Film mit der Leidenschaft fürs Raten zu verbinden.