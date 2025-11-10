Der Trend geht hin zum Wildbret

Diese Gründe sind in der Regionalität zu finden. So stammt das Fleisch in vielen Fällen aus heimischen Wäldern und vom Jäger aus der Nachbarschaft. Und wenn nicht, dann beziehen Hofläden, Markthändler und Metzger ihr Wild von Jägern, die – je nach Region – am Niederrhein, in der Lausitz, im Schwäbischen, im Harz, in der Eifel, im Westerwald, im Hunsrück oder in Bayern auf die Pirsch gehen. Im Supermarkt dagegen gibt es meist nur Wild aus Übersee, neuseeländischen Hirsch zum Beispiel. Wer nachhaltig denkt, bevorzugt Wild aus deutschen Landen – oder aus angrenzenden Nachbarländern, um lange Transportwege auszuschließen. „Am besten bezieht man das Fleisch direkt vom Jäger oder über regionale Jäger-Netzwerke“, sagt Helmut Dammann-Tamke, der Präsident des Deutschen Jagdverbandes (DJV). „Der DJV bietet mit www.wild-auf-wild.de eine eigene Plattform mit einer fortwährend aktualisierten Liste von Anbietern mit praktischer Postleitzahlensuche.

Dies garantiert Transparenz, kurze Wege und direkten Kontakt zum Erzeuger.“ Auch spezialisierte Metzgereien, Hofläden und Wochenmärkte führen zunehmend Wildfleisch aus der Region. Zudem ist das Fleisch gesund, nicht umsonst wird es in der Fleischer-Branche als „Superfood aus heimischen Wäldern“ gefeiert (www.messe-stuttgart.de/sueffa). Die Tiere leben natürlich, ernähren sich dementsprechend. Durch die viele Bewegung ist das Fleisch besonders cholesterin- und fettarm, dafür reich an Proteinen, Mineralstoffen, Vitaminen, Spurenelementen wie Eisen, Zink, Selen und den berühmten essentiellen Omega-3-Fettsäuren. Rehfleisch ist dabei besonders mager, es hat im Winter pro 100 Gramm nur zwei Gramm Fett und im Frühjahr und Sommer noch weniger, denn auch Rehe futtern sich in der kälteren Jahreszeit ein wärmendes Polster an. Aufgrund der natürlichen Lebensbedingungen und des großen Bewegungsfreiraumes hat Wild im Vergleich zu Rind und Schwein einen hohen Muskel- und einen geringen Fettanteil – je nach Wildart ein bis acht Prozent. Alles gute Gründe. Doch der wichtigste: Wild schmeckt einfach herrlich.