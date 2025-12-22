"Miss Sophie – Same Procedure As Every Year": Miss Sophie und ihre Verehrer

Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider, Sir Toby und Mr. Winterbottom sind vier Namen, die den meisten durchaus bekannt sein dürften. Kein Wunder, denn Jahr für Jahr schauen sich die Deutschen zu Silvester den Sketch „Dinner for One“ an und sehen, wie Miss Sophie und ihr treuer Butler James ihr Glas auf die längst verstorbenen Gentlemen erheben. Was es mit den vier Herren auf sich hat, zeigt eine sechsteilige Serie mit deutscher Top-Besetzung von Amazon Prime: Anfang des 20. Jahrhunderts lädt die in finanzielle Not geratene Miss Sophie (Alicia von Rittberg) fünf reiche Heiratskandidaten auf ihr Schloss ein. Doch bevor sie ihre Wahl trifft, wird einer der Männer ermordet. Miss Sophie fordert daraufhin die Junggesellen zu Wettkämpfen um ihr Herz heraus und versucht, den Mörder zu ermitteln. Dabei immer an ihrer Seite: Butler James (Kostja Ullmann).