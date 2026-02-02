Alaaf und Helau!

Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

02.02.2026 Karnevals-Countdown

von Anne Richter
Für alle Karnevalsbegeisterten starten in dieser Woche die besten Tage des Jahres – vielerorts wird geschunkelt, gesungen und gelacht. Und auch im TV wird Karneval gefeiert.
2 Sänger auf der Bühne bei "Die Karnevals-Countdown-Show".
"Die Karnevals-Countdown-Show" im WDR. Fotoquelle: WDR/ Dirk Borm

Ein Kostüm und gute Laune – das sind die besten Voraussetzungen, um die fünfte Jahreszeit zu genießen. In den Karnevalshochburgen fiebern Narren und Jecke seit Wochen den tollen Tagen entgegen. Wer gerade nicht selber ausgehen kann oder möchte, hat die Möglichkeit, sich Karnevalsstimmung ins Wohnzimmer zu holen. Viele TV-Sender bieten das passendes Programm, hier eine kleine Auswahl:

Der WDR plant eine ganze Reihe Sendungen zum Thema. Wer etwa wissen möchte, wie es um die Historie des Brauchtums bestellt ist, sollte am Samstag, 7. Februar, die Filme „Alaaf – 200 Jahre Kölner Karneval“ um 10.30 Uhr und „Helau – 200 Jahre Düsseldorfer Karneval“ um 12 Uhr ansehen. Hier geht es um Geschichte und Geschichten rund um den Karneval in beiden Städten. Weiteres „Fachwissen“ vermitteln Marc Metzger und seine Gäste am gleichen Tag ab 20.15 Uhr im Format „Legendär – Marc Metzgers großes Karnevalslexikon“. Ebenfalls im Programm sind zahlreiche Porträts und Best-of-Zusammenschnitte beliebter Künstlerinnen und Künstler. Am Montag, 9. Februar, zeigt der ab 22.15 Uhr einen Mitschnitt der Proklamation des Kölner Dreigestirns, am Mittwoch, 11. Februar, läuft ebenfalls ab 22.15 Uhr „Die Karnevals-Countdown-Show“. Weiberfastnacht, 12. Februar, wird ab 11 Uhr der Start in den Straßenkarneval in NRW gezeigt. Ab 22.15 Uhr kommen die Fans des alternativen Karnevals bei einem Zusammenschnitt der Stunksitzung auf ihre Kosten.

Auch im ZDF geht es karnevalistisch zu, etwa am Mittwoch, 11. Februar, ab 20.15 Uhr bei „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ und am Freitag, 13. Februar, ab 20.15 Uhr bei der Liveübertragung des Klassikers „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ aus dem Kurfürstlichen Schloss.

Im blickt unter anderem die Reportage „Kostüme, Kneipen und Kawumm – 24 Stunden Rosenmontag“ am Samstag, 7. Februar, um 20.15 Uhr hinter die Kulissen des Mainzer Rosenmontagszuges. Am Sonntag, 8. Februar, gibt es bei „Alleh hopp!“ um 20.15 Uhr einen Rückblick auf das Beste aus der Faasenacht an der Saar 2025.

