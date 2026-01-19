Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Streaming-Tipps der Woche

19.01.2026 Highlights

Streaming-Tipps der Woche

von Marcus Italiani
prisma zeigt‘s euch. Jede Woche neue Highlights!
Eine Szene aus der zweiten Staffel von "The Night Manager".
Die 2. Staffel von "The Night Manager" gibt's auf primevideo.  Fotoquelle: © Amazon Content Services LLC
Ein Panorama von Grönland.
Grönland - Der neue Rohstoffrausch auf arte.  Fotoquelle: Gettyimages/Christine Zenino Travel Photography

The Night Manager, Staffel 2

Das Warten hat ein Ende. Neun Jahre haben die Macher von „The Night Manager“ gebraucht, um einen würdigen Nachfolger zur Geschichte um den Hotelmanager, der gegen einen Waffenhändlerring kämpft, zu produzieren. Jonathan Pine nennt sich inzwischen Alex Goodwin (Tom Hiddleston) und arbeitet als MI6- Agent. Im Grunde verläuft sein Leben in ruhigen Bahnen, bis er einer Verschwörung kolumbianischer Dunkelmänner auf die Spur kommt, die ein verheerendes Komplott planen. Dank der widerwilligen Unterstützung von Roxana Bolaños (Camila Morrone) gelangt er in den inneren Kreis der Drahtzieher und schaut in den Abgrund.

Grönland - Der neue Rohstoffrausch

Klimawandelopfer, Ressourcenparadies, Spielball der Großmächte. Worum geht es genau bei den Begehrlichkeiten des US-Präsidenten und seiner Regierung? Warum steht die Insel, die zu drei Vierteln von Eis bedeckt ist und auf der gerade einmal knapp 57 000 Einwohner leben, im Fokus der Weltpolitik? Geht es den USA tatsächlich nur darum, sich gegen vermeintliche Feindaktivitäten abzusichern? Oder steckt vielleicht doch eher der Wunsch nach dem Zugriff auf die zahlreichen Bodenschätze des Landes dahinter? Und was denken die Grönländer selbst über das Ringen der Vereinigten Staaten und des Königreichs Dänemark um ihre Heimat? Dieser Film klärt sehr sachlich auf.

Das könnte dich auch interessieren

Vorfreude auf die Gartensaison

Gartenplanung
Eine Gartenschaufel in der Erde.

Rad des Schicksals

Krimi-Spannung
Die Darsteller von "Die Toten vom Bodensee: Schicksalsrad" mit ernstem Blick.

Für Sie gehört: „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“

Hörbuchtipps
Cover des Hörbuchs „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“ von Camilla Brinck

Für Sie gehört: "Plant Lady"

Hörbuchtipps
Cover des Hörbuchs "Plant Lady" von Minyoung Kang

Rebecca Mir über ihre neue Herausforderung bei "Exclusiv": "Ich gehe ganz unvoreingenommen ran"

Im Interview
Rebecca Mir posiert in einem schwarzen Blazer.

Bowie ermutigte ihn: Frank Schätzing

Nachbericht
Autor Frank Schätzing und prisma-Chefredakteur Stephan Braun.

Dick im Geschäft

Im Interview
Dick Brave schaut aus einem Auto.

"Tatort – Die Schöpfung": Der Tod auf der Bühne

ARD-Krimi
Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Schenk (Dietmar Bär, l.) ermitteln.

Die Grillfrage

Kino
Eine Szene aus "Extrawurst".

Starke Frauen

"Ku'damm 77"
Drei Frauen sitzen auf einer Couch und schauen in ein Fotoalbum.

Taschentücher im Abenteuerland

Im Interview
Eine Szene vom Musical von PUR.

Sehenswertes im Stream

Tipps
Die Sportschau App der ARD.