Streaming-Tipps der Woche

Das Warten hat ein Ende. Neun Jahre haben die Macher von „The Night Manager“ gebraucht, um einen würdigen Nachfolger zur Geschichte um den Hotelmanager, der gegen einen Waffenhändlerring kämpft, zu produzieren. Jonathan Pine nennt sich inzwischen Alex Goodwin ( Tom Hiddleston ) und arbeitet als MI6- Agent. Im Grunde verläuft sein Leben in ruhigen Bahnen, bis er einer Verschwörung kolumbianischer Dunkelmänner auf die Spur kommt, die ein verheerendes Komplott planen. Dank der widerwilligen Unterstützung von Roxana Bolaños (Camila Morrone) gelangt er in den inneren Kreis der Drahtzieher und schaut in den Abgrund.

Grönland - Der neue Rohstoffrausch

Klimawandelopfer, Ressourcenparadies, Spielball der Großmächte. Worum geht es genau bei den Begehrlichkeiten des US-Präsidenten und seiner Regierung? Warum steht die Insel, die zu drei Vierteln von Eis bedeckt ist und auf der gerade einmal knapp 57 000 Einwohner leben, im Fokus der Weltpolitik? Geht es den USA tatsächlich nur darum, sich gegen vermeintliche Feindaktivitäten abzusichern? Oder steckt vielleicht doch eher der Wunsch nach dem Zugriff auf die zahlreichen Bodenschätze des Landes dahinter? Und was denken die Grönländer selbst über das Ringen der Vereinigten Staaten und des Königreichs Dänemark um ihre Heimat? Dieser Film klärt sehr sachlich auf.