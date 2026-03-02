Suche nach der Wahrheit

In der neuen Mystery-Thriller-Miniserie „Vanished – Vertraust du ihm?“ steht die Archäologin Alice Monroe (Kaley Cuoco) vor einem Rätsel. Ihr Freund Tom (Sam Claflin) verschwindet während einer Zugfahrt in Frankreich plötzlich aus dem Zug und ist danach weder zu finden noch telefonisch zu erreichen. Tom arbeitet für die Flüchtlingsorganisation „SOS Global“, unter anderem in Jordanien. Unterstützung bei der Suche nach ihm bekommt Alice von der Journalistin Hélène (Karin Viard). In Marseille trifft Alice Toms Freund Alex (Matthias Schweighöfer, Foto), der gleichzeitig auch sein Chef bei der Hilfsorganisation ist. Sie erfährt von ihm, dass vor einiger Zeit ein Ereignis Tom stark verändert hat. Mit Hélène zusammen forscht sie weiter und findet erste Spuren. Bald ist sie nicht mehr nur Jägerin, sondern wird auch selbst gejagt. Wem kann sie vertrauen, was ist die Wahrheit?