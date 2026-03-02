„The Veil“: Flucht durch Europa

Die Spionage-Thriller-Serie „The Veil“ lebt von der komplizierten Beziehung zweier Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. MI6-Agentin Imogen Salter (gespielt von Elisabeth Moss) reist in ein syrisches Flüchtlingslager, um herauszufinden, ob es sich bei der dort festgesetzten Adilah El Idrissi (Yumna Marwan) tatsächlich um eine hochrangige IS-Kommandeurin handelt. Salter bekommt die Gelegenheit, allein mit Adilah zu sprechen. Die junge Frau weicht ihren Fragen zunächst aus und erzählt lediglich, dass sie in Paris ihre zehnjährige Tochter zurückgelassen habe.

Nach einem missglückten Mordanschlag auf Adilah fliehen die beiden Frauen über Istanbul nach Paris und London. In der sechsteiligen Mini-Serie erfahren die Zuschauer nach und nach mehr über Adilah und erleben, wie aus gegenseitigem Misstrauen eine gewisse Zuneigung entsteht. Imogen setzt alles daran, einen drohenden Bombenanschlag zu verhindern, während Adilah hauptsächlich ums Wohl ihrer Tochter kämpft. Die Serie inszeniert ein Katz‑und‑Maus‑Spiel aus Wahrheit und Lüge, bei dem sich die beiden Frauen gegenseitig „demaskieren“ wollen und das Publikum ständig miträtselt, wer was verbirgt. Neben Imogen und Adilah spielen der CIA‑Agent Max Peterson (Josh Charles) und der französische Geheimdienstmann Malik Amar (Dali Benssalah) zentrale Rollen, wodurch das persönliche Duell der Frauen in ein noch viel größeres politisches Machtspiel eingebettet wird.

Hauptdarstellerin Elisabeth Moss, die vielen aus der erfolgreichen Serie „The Handmaid‘s Tale“ bekannt sein dürfte, ist zugleich auch Executive Producerin von „The Veil“. Schöpfer ist niemand Geringeres als Steven Knight („Peaky Blinders“), der designierte Drehbuchautor des nächsten James-Bond-Films ohne Daniel Craig. Die von FX produzierte Serie lief in den USA bereits im Frühjahr 2024 und ist im deutschsprachigen Raum beim Streaminganbieter Disney+ verfügbar. ZDFneo zeigt den sechsteiligen Spionage Thriller am Dienstag, 10. März, ab 22.30 Uhr. Eine Stunde nach der Ausstrahlung der ersten Folge sind alle Episoden online abrufbar.