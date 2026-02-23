Home Magazin TV & Streaming

Der Preis für den Ruhm

23.02.2026 Kinderschauspieler-Doku

Der Preis für den Ruhm

von Anne Richter
Nick Romeo Reimann, Luna Jordan und Constantin von Jascheroff erlangten als Kinderschauspieler Berühmtheit. Die Dokumentation zeigt ihren Weg von den Anfängen bis heute und beleuchtet die Herausforderungen, denen sie sich stellen mussten, um ihren Platz in der Filmindustrie zu finden.
Nick Romeo Reimann als Kind.
Nick Romeo Reimann als Kind.  Fotoquelle: NDR
Nick Romeo Reimann als Erwachsener.
Nick Romeo Reimann als Erwachsener.  Fotoquelle: NDR/Maurice Weiss/Ostkreuz

Sie wurden schon umjubelt und gefeiert, als sie noch jung waren: Nick Romeo Reimann, Luna Jordan und Constantin von Jascheroff erlangten als Kinderschauspieler Ruhm. Doch wie ging es danach für sie weiter?  Nick Romeo Reimann spielte in der Reihe „Die Wilden Kerle“ mit, musste dann aber lernen, mit Rückschlägen umzugehen. Bei Castings hagelte es lange Zeit Absagen. Luna Jordan spielte als Kind und Teenager in Filmen mit, übernahm komplizierte Rollen, bis sie irgendwann nicht mehr zwischen sich und einer ihrer Filmfiguren unterscheiden konnte. Auch heute spielt sie oft herausfordernde Rollen. 
Constantin von Jascheroff startete in den 1990er-Jahren als damals Siebenjähriger ins Filmgeschäft, drehte als Kind teilweise zwölf Stunden lang. Die Dokumentation blickt mit den drei Protagonisten zurück in die Vergangenheit und zeichnet ihren Weg bis heute nach. 

„Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs“ Mittwoch, 4. März, 22.50 Uhr im NDR sowie in der ARD-Mediathek

Das könnte dich auch interessieren

Wer fährt nach Wien?

ESC-Vorentscheid
Barbara Schöneberger und Hazel Brugger.

Neue Staffel „Dein Song“

Musikshow
Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner.

Sehenswertes im Stream

Streaming-Tipps
Eine Frau mit Maske in "Bridgerton".

Alaaf und Helau!

Karnevals-Countdown
2 Sänger auf der Bühne bei "Die Karnevals-Countdown-Show".

Wenn Frauen töten

Verbrechen von Frauen
Die Moderatorinnen Jule Gölsdorf (l.) und Karolin Kandler.

Streaming-Tipps der Woche

Highlights
Eine Szene aus der zweiten Staffel von "The Night Manager".

Rad des Schicksals

Krimi-Spannung
Die Darsteller von "Die Toten vom Bodensee: Schicksalsrad" mit ernstem Blick.

"Tatort – Die Schöpfung": Der Tod auf der Bühne

ARD-Krimi
Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Schenk (Dietmar Bär, l.) ermitteln.

Starke Frauen

"Ku'damm 77"
Drei Frauen sitzen auf einer Couch und schauen in ein Fotoalbum.

Sehenswertes im Stream

Tipps
Die Sportschau App der ARD.

Das sind die Film- und Serienhighlights 2026

Was sich lohnt
Eine Elfe hält ein Schwert.

Die vergessene Mozart

TV-Tipp
Das Cover von "Mozart/Mozart".