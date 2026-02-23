Der Preis für den Ruhm

Sie wurden schon umjubelt und gefeiert, als sie noch jung waren: Nick Romeo Reimann, Luna Jordan und Constantin von Jascheroff erlangten als Kinderschauspieler Ruhm. Doch wie ging es danach für sie weiter? Nick Romeo Reimann spielte in der Reihe „Die Wilden Kerle“ mit, musste dann aber lernen, mit Rückschlägen umzugehen. Bei Castings hagelte es lange Zeit Absagen. Luna Jordan spielte als Kind und Teenager in Filmen mit, übernahm komplizierte Rollen, bis sie irgendwann nicht mehr zwischen sich und einer ihrer Filmfiguren unterscheiden konnte. Auch heute spielt sie oft herausfordernde Rollen.

Constantin von Jascheroff startete in den 1990er-Jahren als damals Siebenjähriger ins Filmgeschäft, drehte als Kind teilweise zwölf Stunden lang. Die Dokumentation blickt mit den drei Protagonisten zurück in die Vergangenheit und zeichnet ihren Weg bis heute nach.