Wer fährt nach Wien?

Den Eurovision Song Contest (ESC), früher als „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ bekannt, gibt es bereits seit 1956. Damit feiert der Lieder-Wettbewerb in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Einzig 2020 wurde der ESC wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt, ansonsten wurde er in jedem Jahr ausgetragen. Zweimal stand Deutschland bisher am Ende des Abends an der Spitze: 1982 war Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ die Siegerin und 2010 Lena Meyer-Landrut mit „Satellite“. Das Finale 2026 findet in Wien statt, nachdem im vergangenen Jahr JJ mit dem Titel „Wasted Love“ für Österreich gewonnen hatte. Abor & Tynna hatten für Deutschland Platz 15 erreicht. Als Land der sogenannten „Big Five“ ist Deutschland – neben Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien – direkt für das große Finale am Samstag, 16. Mai, qualifiziert und muss sich nicht erst im Halbfinale durchsetzen.

Im deutschen Finale treten neun Kandidaten gegeneinander an, um unseren ESC-Vertreter zu ermitteln. Die Live-Show in der ARD wird moderiert von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger. Folgende musikalische Acts treten an: BELA mit „Herz“, Dreamboys The Band mit „Jeanie“, Laura Nahr mit „Wonderland“, Malou Lovis mit „when I‘m with you“, Molly Sue mit „Optimist (Ha Ha Ha)“, MYLE mit „A OK“, Ragazzki mit „Ciao Ragazzki“, Sarah Engels mit „Fire“ und wavvyboi mit „black glitter“. Musikalisch reicht die Bandbreite von verschiedenen Spielarten des Pop über moderne Beats bis zu einer Mischung aus Italo-Disco und Polska-Pop.

Die Entscheidung, wer im Mai nach Wien fahren darf, wird von einer international besetzten, 20-köpfigen Fachjury und dem Publikum gemeinsam getroffen. Zunächst wählt die Jury aus den neun Acts die drei aussichtsreichsten für den ESC aus. Am Ende entscheidet das Publikum, wer von diesen drei das begehrte ESC-Ticket bekommt.