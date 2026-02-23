Home Magazin TV & Streaming

Wer fährt nach Wien?

23.02.2026 ESC-Vorentscheid

Wer fährt nach Wien?

von Anne Richter
Im Mai findet der Eurovision Song Contest statt. Jetzt wird ermittelt, wer in diesem Jahr für Deutschland antritt. Neun Kandidaten gehen ins Rennen.
Barbara Schöneberger und Hazel Brugger.
Barbara Schöneberger und Hazel Brugger.  Fotoquelle: SWR/EBU
Das Logo vom Eurovision Song Contest.
Das deutsche Finale findet am Samstag, den 28. Februar statt.  Fotoquelle: SWR/EBU

Den Eurovision Song Contest (ESC), früher als „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ bekannt, gibt es bereits seit 1956. Damit feiert der Lieder-Wettbewerb in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Einzig 2020 wurde der ESC wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt, ansonsten wurde er in jedem Jahr ausgetragen. Zweimal  stand Deutschland bisher am Ende des Abends an der Spitze: 1982 war Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ die Siegerin und 2010 Lena Meyer-Landrut mit „Satellite“. Das Finale 2026 findet in Wien statt, nachdem im vergangenen Jahr JJ mit dem Titel „Wasted Love“ für Österreich gewonnen hatte. Abor & Tynna hatten für Deutschland Platz 15 erreicht. Als Land der sogenannten „Big Five“ ist Deutschland – neben Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien – direkt für das große Finale am Samstag, 16. Mai, qualifiziert und muss sich nicht erst im Halbfinale durchsetzen.

Im deutschen Finale treten neun Kandidaten gegeneinander an, um unseren ESC-Vertreter zu ermitteln. Die Live-Show in der ARD wird moderiert von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger. Folgende musikalische Acts treten an: BELA mit „Herz“, Dreamboys The Band mit „Jeanie“, Laura Nahr mit „Wonderland“, Malou Lovis mit „when I‘m with you“, Molly Sue mit „Optimist (Ha Ha Ha)“, MYLE mit „A OK“, Ragazzki mit „Ciao Ragazzki“, Sarah Engels mit „Fire“ und wavvyboi mit „black glitter“. Musikalisch reicht die Bandbreite von verschiedenen Spielarten des Pop über moderne Beats bis zu einer Mischung aus Italo-Disco und Polska-Pop.

Die Entscheidung, wer im Mai nach Wien fahren darf, wird von einer international besetzten, 20-köpfigen Fachjury und dem Publikum gemeinsam getroffen. Zunächst wählt die Jury aus den neun Acts die drei aussichtsreichsten für den ESC aus. Am Ende entscheidet das Publikum, wer von diesen drei das begehrte ESC-Ticket bekommt.

„Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale“
Samstag, 28. Februar, 20.15 Uhr in der ARD

Das könnte dich auch interessieren

Der Preis für den Ruhm

Kinderschauspieler-Doku
Nick Romeo Reimann als Kind.

Neue Staffel „Dein Song“

Musikshow
Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner.

Sehenswertes im Stream

Streaming-Tipps
Eine Frau mit Maske in "Bridgerton".

Alaaf und Helau!

Karnevals-Countdown
2 Sänger auf der Bühne bei "Die Karnevals-Countdown-Show".

Wenn Frauen töten

Verbrechen von Frauen
Die Moderatorinnen Jule Gölsdorf (l.) und Karolin Kandler.

Streaming-Tipps der Woche

Highlights
Eine Szene aus der zweiten Staffel von "The Night Manager".

Rad des Schicksals

Krimi-Spannung
Die Darsteller von "Die Toten vom Bodensee: Schicksalsrad" mit ernstem Blick.

"Tatort – Die Schöpfung": Der Tod auf der Bühne

ARD-Krimi
Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Schenk (Dietmar Bär, l.) ermitteln.

Starke Frauen

"Ku'damm 77"
Drei Frauen sitzen auf einer Couch und schauen in ein Fotoalbum.

Sehenswertes im Stream

Tipps
Die Sportschau App der ARD.

Das sind die Film- und Serienhighlights 2026

Was sich lohnt
Eine Elfe hält ein Schwert.

Die vergessene Mozart

TV-Tipp
Das Cover von "Mozart/Mozart".