 Wenn Frauen töten

Es sind extreme Fälle, mit denen sich die Moderatorinnen Karolin Kandler und Jule Gölsdorf in ihrer neuen Sendung beschäftigen: erschlagene oder erstochene Männer, vermeintlich natürliche Todesfälle, die sich als Verbrechen entpuppen… Allen diesen Fällen gemeinsam ist, dass Frauen die Täterinnen waren. Was waren ihre Motive? Wie gingen die Frauen vor? Und wie konnten die Behörden am Ende das Verbrechen aufdecken? Diesen und weiteren Fragen geht die neue True-Crime-Dokureihe „Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime“ nach.

Geschildert werden dabei Fälle, die bereits gelöst werden konnten, keine sogenannten Cold Cases. Die Moderatorinnen Karolin Kandler und Jule Gölsdorf, die sich auch in ihrem Podcast „Sisters in Crime – Frauen, die töten“ mit dem Thema befassen, erzählen die verschiedenen Fälle nach. Veranschaulicht werden die Verbrechen und ihre Aufklärung unter anderem durch Archivbilder, nachgestellte Szenen und Statements von Experten oder beteiligten Personen. In fünf Folgen werden jeweils drei oder vier Fälle aus den vergangenen Jahrzehnten thematisiert. Beide Moderatorinnen freuen sich auf den Sendestart. Jule Gölsdorf sagt: „Das Böse hat die Menschheit ja schon immer fasziniert, die dunkle Seite erschreckt, aber sie fesselt auch. Wir interessieren uns vor allem für die Hintergründe: Was führt dazu, dass jemand eine so brutale Tat begeht? Was treibt diese Frauen zum Äußersten?“ Und ihre Kollegin Karolin Kandler ergänzt: „Interessant ist, dass der größte Teil der True-Crime-Zuschauer oder True-Crime-Hörer Frauen sind. Das könnte daran liegen, dass Frauen sich häufiger Sorgen machen, Opfer eines Verbrechens zu werden, ihre Angst davor ist größer, als die der Männer. Durch die Beschäftigung mit True Crime wollen Frauen möglicherweise lernen, sich im echten Leben vor Bedrohungen und Angriffen zu schützen.“ Auch wenn Kriminalität meist eher Männersache sei, halte sie es für wichtig, die Fälle zu beleuchten, in denen Frauen zu Täterinnen werden, und ihre Motive zu begreifen.