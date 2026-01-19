Rad des Schicksals

Eine Tote im Riesenrad gibt Eisler und Oberländer Rätsel auf. Obwohl das Opfer, die junge Lorena, aus dem Umfeld der Fahrgeschäftsbetreiber auf dem Jahrmarkt stammt, herrscht dort eisernes Schweigen. Als sich herausstellt, dass Lorena schwanger war, spitzt sich die Situation zu. Was haben die Wahrsagerin und ihr Sohn mit dem Tod der 19-Jährigen zu schaffen, die offenbar illegal in Österreich lebte?

Die Bodensee-Ermittler suchen überall nach Spuren, die in Verbindung mit der geheimnisvollen Toten stehen könnten. In der ehemaligen Schule des 19-jährigen Opfers, auf dem Jahrmarkt und im Umfeld eines Schleuserrings, der offenbar dafür gesorgt hatte, dass Lorena und ihr Vater aus Armenien in ein vermeintlich besseres Leben fliehen konnten. Als sich dann auch noch herausstellt, dass die Getötete in der elften Woche schwanger, aber ihr Freund nicht der Vater war, steigt die Zahl der potenziellen Täter rapide an.

Es ist nicht einfach, eine Krimi-Reihe, die so lange läuft wie „Die Toten vom Bodensee“ konstant spannend und sehenswert zu gestalten. Oftmals verlieren sich Krimi-Drehbücher entweder im Einerlei der Genre-Klischees oder scheitern an der Herausforderung, jede noch so kleine aktuelle gesellschaftliche Entwicklung irgendwie mitnehmen und mithilfe teils absurder Twists im Plot unterbringen zu müssen.

Die aktuelle Folge von „Die Toten vom Bodensee“ ist hingegen ein gutes Beispiel dafür, wie man teils skurrile Figuren wie die betont freigeistige und aufgedrehte Mara Eisler (Anna Werner Friedmann), den coolen Eigenbrötler Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und den konservativen, aber dennoch schludrigen und als Gegenentwurf zu beiden konzipierten Thomas Komlatschek (Hary Prinz) einfach mal machen lässt. Denn am Ende hebt das Spiel dieser Dreieckskonstellation das Thema der Folge auf ein ganz eigenes Niveau und regt sowohl zum Nachdenken als auch zum Schmunzeln an.