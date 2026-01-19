Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Rad des Schicksals

19.01.2026 Krimi-Spannung

Rad des Schicksals

von Marcus Italiani
Ein wenig Grusel überkommt den Zuschauer der aktuellen Folge von „Die Toten vom Bodensee“ gleich zu Beginn. Und das liegt nicht nur an den beteiligten Tarot-Karten.
Die Darsteller von "Die Toten vom Bodensee: Schicksalsrad" mit ernstem Blick.
„Die Toten vom Bodensee: Schicksalsrad“, Montag, 26. Januar, 20.15 Uhr im ZDF. Fotoquelle: ZDF und Manuel Riesterer / [M] Dyrdee

Eine Tote im Riesenrad gibt Eisler und Oberländer Rätsel auf. Obwohl das Opfer, die junge Lorena, aus dem Umfeld der Fahrgeschäftsbetreiber auf dem Jahrmarkt stammt, herrscht dort eisernes Schweigen. Als sich herausstellt, dass Lorena schwanger war, spitzt sich die Situation zu. Was haben die Wahrsagerin und ihr Sohn mit dem Tod der 19-Jährigen zu schaffen, die offenbar illegal in Österreich lebte?

Die Bodensee-Ermittler suchen überall nach Spuren, die in Verbindung mit der geheimnisvollen Toten stehen könnten. In der ehemaligen Schule des 19-jährigen Opfers, auf dem Jahrmarkt und im Umfeld eines Schleuserrings, der offenbar dafür gesorgt hatte, dass Lorena und ihr Vater aus Armenien in ein vermeintlich besseres Leben fliehen konnten. Als sich dann auch noch herausstellt, dass die Getötete in der elften Woche schwanger, aber ihr Freund nicht der Vater war, steigt die Zahl der potenziellen Täter rapide an.

Es ist nicht einfach, eine Krimi-Reihe, die so lange läuft wie „Die Toten vom Bodensee“ konstant spannend und sehenswert zu gestalten. Oftmals verlieren sich Krimi-Drehbücher entweder im Einerlei der Genre-Klischees oder scheitern an der Herausforderung, jede noch so kleine aktuelle gesellschaftliche Entwicklung irgendwie mitnehmen und mithilfe teils absurder Twists im Plot unterbringen zu müssen.

Die aktuelle Folge von „Die Toten vom Bodensee“ ist hingegen ein gutes Beispiel dafür, wie man teils skurrile Figuren wie die betont freigeistige und aufgedrehte Mara Eisler (Anna Werner Friedmann), den coolen Eigenbrötler Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und den konservativen, aber dennoch schludrigen und als Gegenentwurf zu beiden konzipierten Thomas Komlatschek (Hary Prinz) einfach mal machen lässt. Denn am Ende hebt das Spiel dieser Dreieckskonstellation das Thema der Folge auf ein ganz eigenes Niveau und regt sowohl zum Nachdenken als auch zum Schmunzeln an.

„Die Toten vom Bodensee: Schicksalsrad“
Montag, 26. Januar, 20.15 Uhr im ZDF

Das könnte dich auch interessieren

Streaming-Tipps der Woche

Highlights
Eine Szene aus der zweiten Staffel von "The Night Manager".

Vorfreude auf die Gartensaison

Gartenplanung
Eine Gartenschaufel in der Erde.

Für Sie gehört: „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“

Hörbuchtipps
Cover des Hörbuchs „Maxi & Helium – Das magische Loch in der Wand“ von Camilla Brinck

Für Sie gehört: "Plant Lady"

Hörbuchtipps
Cover des Hörbuchs "Plant Lady" von Minyoung Kang

Rebecca Mir über ihre neue Herausforderung bei "Exclusiv": "Ich gehe ganz unvoreingenommen ran"

Im Interview
Rebecca Mir posiert in einem schwarzen Blazer.

Bowie ermutigte ihn: Frank Schätzing

Nachbericht
Autor Frank Schätzing und prisma-Chefredakteur Stephan Braun.

Dick im Geschäft

Im Interview
Dick Brave schaut aus einem Auto.

"Tatort – Die Schöpfung": Der Tod auf der Bühne

ARD-Krimi
Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Schenk (Dietmar Bär, l.) ermitteln.

Die Grillfrage

Kino
Eine Szene aus "Extrawurst".

Starke Frauen

"Ku'damm 77"
Drei Frauen sitzen auf einer Couch und schauen in ein Fotoalbum.

Taschentücher im Abenteuerland

Im Interview
Eine Szene vom Musical von PUR.

Sehenswertes im Stream

Tipps
Die Sportschau App der ARD.